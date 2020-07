PRENOS V ŽIVO: Prvi trening razreda moto3 pred VN Andaluzije

Čeprav je zmago v nedeljo, na prvi dirki razreda motoGP v sezoni, slavil talentirani francoski dirkač Fabio Quartararo (za slednjega je bila to prva zmaga v karieri v tem razredu), pa je bilo po dirki in naslednje dni govora le o Marcu Marquezu . Španec je bil na naslovnicah vseh časnikov, saj je bil po padcu in zlomu nadlahtnice v torek operiran v Barceloni, sedaj pa je že na mestu dogajanja v Jerezu. Na sporedu je namreč že nova dirka, praktično brez premora bo šlo zaradi skrajšane sezone zaradi pandemije novega koronavirusa, VN Andaluzije. Na VN Španije je kot omenjeno slavil Quartararo (vodi na lestvici s 25 točkami), drugi je bil Španec Maverick Vinales , tretji pa Italijan Andrea Dovizioso .

Za dirkače je dobrodošlo le dejstvo, da jim ni bilo treba potovati, saj so ostali v Jerezu in se pripravljali na nov izziv. Od danes do nedelje bo znova zelo zanimivo, razplet nedeljske dirke je bil izjemno zanimiv, vsekakor pa bodo oči znova uprte v aktualnega svetovnega prvaka, saj vse zanima, kako bo dirkal Španec. V roko so mu vstavili titanovo ploščico in precej tvegano bo zanj, če slučajno znova pade, saj jo je pri nedeljskem prevračanju relativno dobro odnesel, saj si ni poškodoval živca. Če bi se zgodilo to, bi bila vprašljiva celotna sezona.

A pri trdoživemu Marquezu se res nikoli ne ve, saj tudi to, da bo odpotoval v Jerez, ni verjelo prav veliko ljudi. Na prizorišču dirke je moral opraviti zdravniški pregled, na katerem pa ni bilo težav in dobil je dovoljenje za nastope. Vprašanje je le, ali bo sedel na motocikel že danes, ali pa si vzel še dan počitka in se dirkačem pridružil v soboto, ko so na sporedu trening in kvalifikacije.