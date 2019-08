V karavani motoGP gorelo: tudi tokrat krivec razred motoE

Natančen vzrok požara še ni znan, so pa odgovorni že sprožili preiskavo, da bi natančno ugotovili, kaj je pripeljalo do požara v 'paddocku'. Požar je prisebno osebje hitro pogasilo, tako da je bilo gibanje v okolici Tuulijevega motocikla znova hitro povsem varno. Zaradi požara ni prišlo do zamika v predvidenem petkovem scenariju dogajanja na Red Bull Ringu. Niki Tuuli (Ajo MotoE) je sicer vodilni v seštevku razreda motoE (dobil je prvo dirko v Nemčiji), dobil pa je tudi oba petkova prosta treninga.