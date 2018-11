V letošnji sezoni motoGP 1077 padcev

Največ padcev je bilo v srednjem razredu (moto2), kar 418-krat so dirkači končali na tleh. Nekaj manj, 356, jih je bilo v najšibkejšem (moto3), med elito pa so zaznali 303 padce.

Padci so sestavni del motociklističnega dirkanja, toda po dirkaški sezoni nastopi čas za podroben statistični pregled dogajanja na stezi. Kar zadeva število padcev na dirkah svetovnega motociklističnega prvenstva, je statistika pretresljiva. Letošnja sezona motoGP je postregla s kar 1077 padci v vseh tekmovalnih razredih. To pomeni, da je bilo v povprečju v razredu motoGP na dirko 18,7 padca, v razredu moto2 22, v moto3 pa 15,9 padca.

Najbolj prijazna dirka, vsaj kar zadeva padce, je bila za dirkače VN Argentine. Na dirkališču Termas de Rio Hondo je bilo, v primerjavi z drugimi prizorišči, zgolj 20 padcev.

Največ padcev je bilo še vedno na dan dirke. Najmanjkrat so svoj motor, ko je šlo za zmago in stopničke, motor razbili dirkači razreda motoGP. Skupaj so v sezoni našteli 80 padcev. V razredu moto2 je statistika nekoliko višja, 119 padcev, dirkači razreda moto3 pa so na 18 dirkah (dirka za VN Velike Britanije je bila odpovedana) padli kar 124-krat. Skupaj je bilo na dirkaško nedeljo v sezoni 2018 323 padcev.

Marquez šele četrti, Manzi razbil največ motorjev

Podroben pogled v število padcev, ki so jih zakrivili samo dirkači, razkriva, da Marc Marquez, kljub številnim padcem na treningih, ni zmagovalec v tej neslavni kategoriji. Aktualni svetovni prvak razreda motoGP je v letošnji sezoni na tleh končal 23-krat. Res pa je tudi, da bi bila njegova osebna statistika lahko še slabša, a je Španec sebe in motor večkrat letos rešil iz nerešljive situacije.