Uriarte s prvo zmago v moto3, v moto2 Gonzalez drugič zapored na vrhu

Manuel Gonzalez je dirko prvič letos začel z najboljšega startnega položaja in se po dobrem startu takoj prebil v vodstvo. Stik z njim so lahko držali le Filip Salač, Dani Holgado in Ivan Ortola, vodilna četverica pa si je privozila udobnejšo prednost pred zasledovalci.

Manuel Gonzalez do druge zaporedne zmage FOTO: Profimedia

Gonzalez se je uspel odlepiti od ostalih, medtem pa je mesta pridobival Ortola. Opravil je z rojakom Holgadom in Salačem ter skušal uloviti vodilnega Gonzaleza. Toda vodilni v svetovnem prvenstvu je bil tokrat razred zase, pritisk Ortolaja ga je še dodatno spodbudil in pred zadnjimi petimi krogi si je pridirkal že več kot štiri sekunde prednosti in se mirno odpeljal drugi zaporedni zmagi naproti. V ozadju pa je bilo razburljivo vse do samega konca. Holgado je v boju za tretje mesto ugnal Salača, ki je nato mesta izgubil tudi proti Avstralcu Senni Agiusu in domačemu junaku Celestinu Viettiju.

Manuel Gonzalez slavil v Mugellu FOTO: Profimedia

Boj za stopničke so dodatno začinile tehnične težave drugega Ortolaja. Priložnost je najbolje izkoristil Vietti, ki je dirko začel s 16. mesta. Italijan je bil vidno hitrejši od Agiusa, v zadnjih krogih pa ulovil tudi Holgada in se prebil na drugo mesto. Španec se je moral zadovoljiti s tretjim mestom, na nehvaležnem četrtem mestu je dirko končal Agius, Salač pa je bil na koncu peti.

Z drugo zmago, skupno že tretjo letos, je Gonzalez svojo prednost v skupnem seštevku še povišal. Po novem ima pred drugim Izanom Guevaro, ki je tokrat končal na sedmem mestu, 34,5 točke prednosti, pred Viettijem pa še dve točki več.

V moto3 novinec Uriarte do prve zmage

Dirko najšibkejšega razreda so najbolje začeli Hakim Danish, Joel Kelso, Joel Esteban in Brian Uriarte, ki so se v prvih krogih izmenjevali v ospredju. Iz ozadja se je medtem uspešno prebijal vodilni v svetovnem prvenstvu Maximo Quiles, Španec je potreboval le šest krogov, da se je s 15. mesta prebil v vodstvo.

Dirka razreda moto3 je postregla s kaotičnim razpletom. FOTO: Profimedia

Na mestu vodilnega pa se ni zadržal dolgo, že po nekaj krogih ga je ugnal Adrian Fernandez. Španec si je skušal pridirkati rahlo prednost pred veliko zasledovalno skupino, a mu to ni uspelo. Vodstvo je izgubil prav v zadnjem krogu, mimo njega se je zrinil Uriarte, ki je prvo mesto uspešno zadržal do ciljne črte in se veselil svoje prve zmage v razredu moto3.

Brian Uriarte FOTO: Profimedia

Vse do zadnjih metrov pa je bilo napeto v boju za stopničke. Na koncu je za dvojno zmago tovarniške ekipe Red Bulla poskrbel Alvaro Carpe, na tretje mesto pa se je prebil Danish, ki je poskrbel za prve malezijske stopničke v najšibkejšem razredu. Fernandez je dirko končal na nehvaležnem četrtem mestu pred Estebanom. Vodilni dirkač prvenstva Quiles je v zadnjem krogu izgubil lepo število mest in vknjižil enajsto mesto. Španec je sploh prvič letos ostal brez zmagovalnega odra.

Je pa Quiles še vedno spredaj v skupnem seštevku, pred Carpejem ohranja lepo prednost v višini 52 točk, štiri točke več zaostaja Fernandez.