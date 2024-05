'V motoGP-ju uživam zgolj zato, ker vozim motocikel s katerim zmagujem'

Zaradi manjših aerodinamičnih dodatkov bo motocikel tudi bolj vodljiv in bo omogočal več prehitevanj v ovinkih. "Hočem le imeti motocikel s katerim lahko zmagam. V motoGP-ju uživam zgolj zato, ker vozim motocikel s katerim lahko zmagujem. Moja največja motivacija so zmage," je bil iskren dirkač Ducatija.

"Ne razumem zakaj nekateri dirkači pravijo, da je zahtevno. Moraš se navaditi na to. Meni je postalo normalno, da se med dirko igram z gumbi na motociklu. To je del te službe. Če želiš biti hiter, moraš to početi. Morda se ti fantje pritožujejo, ker njihovi motocikli niso na isti ravni kot naši. Zato se želijo znebiti teh stvari, da ne bi imeli več te prednosti. Trenutno so vsi bolj ali manj na isti ravni." je kolege spodbodel Bagnaia.