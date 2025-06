V Mugellu se obeta rekord

Brata Marquez sta v Alcanizu ponovila vajo z večine letošnjih dirk. Španca sta prvo in drugo mesto osvojila tako na sprinterski dirki kot na osrednji preizkušnji dirkaškega vikenda v Aragoniji. A če je njun dvojni uspeh v tej sezoni že kar stalnica, se je tretjega mesta še kako razveselil nekdanji prvak Francesco Bagnaia, ki ima v tekoči sezoni obilo težav. Italijan je prav na nedavni nedeljski dirki v Alcanizu končno našel rešitev za težave v zvezi s prednjim delom motocikla in to je odličen obet za domači Mugello.