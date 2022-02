Na prvih testiranjih nase opozorila Raul Fernandez in Remy Gardner

Vročica pred začetkom nove sezone motoGP se stopnjuje s predstavitvijo moštev. Po KTM-u, poltovarniški Yamahi, Gresiniju so nove barve razkrili tudi pri Pramac Ducatiju. Moštva se že mudijo v Maleziji, kjer jih konec tedna čaka prvo letošnje testiranje. Na dirkališču Sepang so nove motocikle sicer že preizkusili testni dirkači in novinci med elito, kjer sta nase opozorila moštvena kolega pri Tech3 KTM, prvak razreda moto2 Remy Gardner in podprvak Raul Fernandez.