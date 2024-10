Na treningu najboljši čas postavil Marquez, kako bo tokrat?

Prizorišče 17. letošnje preizkušnje razreda motoGP, Velike nagrade Avstralije, ostaja zvesto tradiciji. Značilne neugodne vremenske razmere na Phillip Islandu so v petek poskrbele za odpoved dopoldanskega treninga, popoldne, ko so se razmere izboljšale, pa je najhitrejši čas dneva postavil Marc Marquez. Kako bo v soboto, ko bodo na sporedu še zadnji trening, kvalifikacije in sprint dirka? Preverite na Kanalu A in VOYO.