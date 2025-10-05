Rueda slavil zmago in naslov prvaka, v moto2 do zmage Moreira

Dirkaški spored v indonezijski Mandaliki je odprla dirka najšibkejšega razreda moto3. Na dirki, ki se je zaradi rdeče zastave v predzadnjem krogu končala predčasno, je zmaga pripadla Joseju Antoniu Ruedi, ki je potrdil tudi naslov svetovnega prvaka. Stopničke sta dopolnila Italijana Luca Lunetta in Guido Pini. V razredu moto2 se je zmage razveselil Brazilec Diogo Moreira, na zmagovalni oder sta stopila še Manuel Gonzalez in Izan Guevara.

Na startu dirke razreda moto2 se je Izan Guevara iz tretjega startnega mesta izstrelil v vodstvo in povedel pred Diogom Moreiro in Manuelom Gonzalezom.

Guevara spredaj ni ostal dolgo, pred njega sta se kmalu prebila Moreira in Daniel Holgado, ki pa je v sedmem krogu zdrsnil na tla in predčasno končal dirko, tako kot tudi David Alonso.

Moreira je v ospredju povečal svojo prednost, medtem ko sta se za drugo mesto merila Gonzalez in Guevara. Uspešnejši je bil Gonzalez, ki se je skušal podati v lov na vodilnega Brazilca. Guevara ritmu rojaka ni uspel slediti, vendar je imel kljub temu varno prednost pred Aronom Canetom na četrtem mestu.

Do konca dirke v ospredju ni več prišlo do sprememb, zmage se je razveselil Moreira, ki je brez težav zadržal svojo prednost pred Gonzalezom, Guevara pa je po letu dni znova stopil na stopničke.

Diogo Moreira je slavil pred Manuelom Gonzalezom in Izanom Guevaro.

Gonzalez ostaja vodilni v skupnem seštevku, Moreira pa mu je s tretjo letošnjo zmago približal na 29 točk. Tretje mesto zaseda Canet, ki pa zaostaja že za 56 točk. V igri za naslov vsaj v teoriji ostajata še Barry Baltus in Jake Dixon, ki zaostajata za 65 oziroma 80 točk.

V moto3 Rueda zapečatil naslov svetovnega prvaka

Dirko razreda moto3 je najbolje začel Joel Kelso, ki pa je v petem krogu končal na tleh. Na vodilnih položajih so se nato v prvi polovici dirke izmenjevali Maximo Quiles, David Almansa in zmagovalec sobotnih kvalifikacij Adrian Fernandez.

Vodilni v svetovnem prvenstvu Jose Antonio Rueda je preizkušnjo začel iz ozadja, a je iz kroga v krog pridobival mesta in se po polovici dirke že prebil med prve tri. Sedem krogov pred koncem je opravil tudi z vodilnim Fernandezom in prevzel vodstvo.

A zasledovalci se niso predali, zmago Ruede sta v zadnjih treh krogih ogrožala zlasti Fernandez in David Munoz. Fernandez je Munoza ob poskusu prehitevanja izrinil v pesek, zaradi česar je bila dirka v predzadnjem krogu tudi prekinjena z rdečo zastavo. Fernandez je bil sicer pred prekinitvijo na prvem mestu, vendar je bil kaznovan s šestsekundnim pribitkom in ostal brez tako želene zmage.

Ta je še devetič letos pripadla Ruedi, ki se je obenem razveselil tudi naslova svetovnega prvaka v razredu moto3. Pred drugim v skupnem seštevku Angelom Piquerasom si je pred zadnjimi štirimi dirkami sezone že pridirkal neulovljivih 109 točk prednosti.

Drugo mesto je zasedel Luca Lunetta, tretje pa Guido Pini.