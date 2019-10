V Sepangu Marquez lovi Lorenzov rekord

Dirkači so imeli v zadnjem obdobju res zahteven urnik potovanj, treningov in dirk, v oktobru so opravili z VN Tajske, VN Japonske in prejšnji teden še z VN Avstralije. Precejšnje razdalje in natrpan urnik za najboljše dirkače, ki jih čaka še nedeljska dirka za VN Malezije, nato pa sredi meseca sledi še pika na i sezone, dirka v Valencii.

V dirkaški karavani se sprašujejo, kako dolgo bo trajal zmagovalni niz novega in starega svetovnega prvaka Marca Marqueza. Španec je, da spomnimo, lani zmagal v Sepangu (pred Alexom Rinsom in Johannom Zarcom), tudi letos je v zelo dobri formi. To dokazujejo tudi izidi zadnjih dirk, zmagal je na zadnjih petih: v Avstraliji, na Japonskem, na Tajskem, v Španiji (VN Aragonije), v Italiji (VN San Marina v Misanu). Pred tem je brez zmage ostal v Silverstonu, kjer ga je presenetil Alex Rins.

Za Marqueza pa izziv predstavlja točkovni rekord po 18 dirkah, ki je trenutno še v lasti Jorgeja Lorenza. Španec je leta 2010 imel 383 točk, Marquez jih potrebuje še devet, da doseže nov mejnik, saj jih ima po 17 dirkah 375.

