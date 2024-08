V Silverstonu dan za kvalifikacije in sprintersko dirko

Na petkovih prostih treningih je bil najhitrejši Jorge Martin , ki je prvi čas postavil tako dopoldne kot tudi popoldne. Španec si na britanskih tleh želi nadaljevati v tem stilu in je tudi prvi favorit za osvojitev najboljšega startnega položaja. Ta bi mu močno olajšal boj za zmago na današnji sprinterski in jutrišnji klasični dirki ter posledično skok nazaj na prvo mesto v skupnem seštevku prvenstva.

Zelo konkurenčen pa je bil tudi Aleix Espargaro , ki poleg svojega velikega prijatelja Martina sodi v ožji krog favoritov za prvo startno vrsto in stopničke na današnji sprinterski preizkušnji. Lanski zmagovalec dirke na britanski stezi je namreč oba petkova treninga sklenil med prvimi tremi.

"Že dopoldan sem se počutil odlično. Potem smo sicer imeli nekaj drobnih težav in smo malo spreminjali nastavitve, toda vsemu navkljub sem se počutil konkurenčnega tako glede na dirkaški ritem kot tudi pri postavljanju hitrih krogov. Najboljši način, da začneš dirkaški vikend je tako, da si prvi na obeh uvodnih treningih," je svoje predstave na petkovih treningih komentiral 26-letnik.

"Občutki so izvrstni, zelo sem užival v dirkanju. To dirkališče je zame res posebno, lani sem tu zmagal, pred tremi leti pa sem tu prvič stal na stopničkah z Aprilio. Lahko celo rečem, da je to steza, na kateri najbolj uživam v vožnji z motociklom," je priznal dirkaški veteran, ki sicer še vedno čuti posledice padca na dirki za veliko nagrado Nizozemske.

Je pa zvečer iz ekipe Monster Energy Yamaha prišlo obvestilo, da bo Alex Rins izpustil preostanek dirkaškega vikenda. Tudi on je tako kot Espargaro v Assnu staknil poškodbo, zaradi katere je moral celo pod nož, in očitno Španec še ni dovolj okreval, da bi lahko dirkal brez hudih bolečin.