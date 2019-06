V Silverstonu (končno) zahrumeli stroji: lanska blamaža se ne bo ponovila

Pred tedni je izvršni direktor Dorne Carmelo Ezpeletapotrdil, da bo Silverstone gostil dirke svetovnega motociklističnega prvenstva še vsaj do leta 2021 in s tem potrdil, da kljub lanski blamaži, ko so dirke v vseh treh tekmovalnih razredih zaradi neustrezne asfaltne podlage odpadle, še vedno zaupajo vodstvu dirkališča, z direktorjem Stuartom Pringlom na čelu. Seveda pa je moralo vodstvo dirkališča to zaupanje tudi povrniti. Čeprav so kultno dirkališče na Otoku preplastili že lani, ko so s tem želeli obeležiti 70-obletnico, pa so morali pred letošnjimi dirkami najvišjega ranga (motoGP in formula 1, op. p.) to storiti še enkrat. Na lanski dirki so se namreč pojavile velike težave s stoječo vodo in grbinami, ter neravninami na dirkališču in na vodilne može se je nemudoma vsul plaz kritik, kako se lahko to zgodi v državi, kjer povprečno dežuje več kot 150 dni na leto. Takoj po odpovedi lanske dirke za VN Velike Britanije je Pringle zatrdil, da bodo zadevo temeljito preučili, ugotovili, zakaj je prišlo do težav in v najkrajšem možnem času začeli s temeljito prenovo in rekonstrukcijo asfaltne podlage, da se kaj takšnega v prihodnosti ne bi ponovilo.