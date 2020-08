V Spielbergu popravni izpit za Quartararoja

Dirkače vseh treh motociklističnih razredov danes čakata dva prosta treninga, nato pa sledi sobotno nadaljevanje sporeda, ko bodo vrhunec dneva kvalifikacije. Dirkačem je bilo prihranjeno potovanje iz enega prizorišča na drugega, saj je druga zaporedna dirka na istem dirkališču v Spielbergu. Andrea Dovizosose očitno v Avstriji odlično počuti, saj je na tej stezi zmagal že trikrat, petkrat pa je bil na stopničkah, Ducati pa je tukaj slavil petkrat zapored. Lep niz, ki ga želijo v moštvu nadaljevati, Dovi pa želi z novim uspehom potrditi zadnjo zmago.

"Lahko smo še boljši, še posebej, ker lahko formo in vse ostalo prenesemo tudi na naslednje dirke. Nekateri konkurenti bodo zanesljivo boljši in močnejši ta teden, tudi zato, ker niso bili zadovoljni z rezultatom in bodo bolj "lačni". Brez dvoma bo svoj vpliv imelo tudi vreme, mislim, da bo v petek še vroče, v soboto pa verjetno ne več tako. Mislim, da bo to precej drugačen dirkaški vikend," je prepričan Dovizioso.