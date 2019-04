V Teksasu odprta sezona lova na Marca Marqueza

Tretja dirka sezone v razredu motoGP je pred vrati in vsi se sprašujejo zgolj eno stvar: ali lahko kdo v Teksasu ustavi Marca Marqueza in njegov pohod na sedmo zaporedno zmago na dirki za VN Amerik?

Marc Marquez bo v Austinu lovil sedmo zaporedno zmago. FOTO: motoGP

Marc Marquezje s suvereno zmago na dirki za VN Argentine tekmecem v razredu motoGP poslal jasno sporočilo, da ga tudi v letošnji sezoni zanima zgolj in samo naslov svetovnega prvaka. Španec, ki je v šestih sezonah kar petkrat osvojil naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu, je z zmago na dirkališču Termas de Rio Hondo tudi prevzel vodstvo v točkovanju svetovnega prvenstva in res bi se moralo zgoditi nekaj presenetljivega, če te prednosti prihajajoči konec tedna ne bi povečal. Tretje prizorišče letošnje sezone bo namreč Austin, dirkališče COTA (Circuit of the Americas, op. p.), kjer se Marc počuti kot doma. Zakaj?

Aktualni svetovni prvak je namreč od leta 2013, ko so prvič VN Amerik odpeljali v Austinu, zmagal prav na vseh dirkah. In malokdo verjame, da mu lahko kdorkoli prepreči sedmo zaporedno zmago in skupno že 13. na ameriških tleh. Marquez je namreč od leta 2011 dobil prav vse dirke v Združenih državah Amerike, ki so bile pred leti na sporedu kar na treh prizoriščih, poleg Austina še v Indianapolisu in v Laguna Seci. Katalonec je uspešnejši zgolj še na enem dirkališču, in sicer na Sachsenringu, kjer je dobil devet zaporednih dirk v vseh razredih in bo letos napadal jubilejno deseto zmago na VN Nemčije.

Kdo pa sploh lahko prepreči Marcu 'magično sedmico' v Austinu? Pri Ducatiju so prepričani, da imajo v letošnji sezoni najbolj konkurenčen motocikel doslej in da bodo v letošnji sezoni konkurenčni prav na vseh dirkališčih, kar je bila v preteklosti slabost moštva iz Bologne. To je nenazadnje na dirki v Argentini potrdil Andrea Dovizioso, ki je pričakoval težaven konec tedna, nato pa dirko zaključil na tretjem mestu, potem ko ga je v bitki za drugo mesto v zadnjem krogu prehitel Valentino Rossi. Dovizioso je letos zmagal na uvodni dirki v Katarju in v skupnem seštevku za Marcom zaostaja za zgolj za štiri točke in bo očitno tudi v letošnji sezoni prvi izzivalec aktualnega svetovnega prvaka. Kot rečeno ne smemo odpisati niti Valentina Rossija, ki pa se v Austinu ne znajde najbolje. Na dosedanjih šestih dirkah je bil enkrat drugi in enkrat tretji, a se vendarle zdi, da je Yamaha v letošnji sezoni vendarle storila dovolj velik korak naprej, da bi se lahko dirkaški doktor na nedeljski dirki znova boril za stopničke. Ne smemo pozabiti niti na Mavericka Vinalesa, za katerim sta sicer dve katastrofalni uvodni dirki (7. mesto in odstop, op. p.), čeprav je obe začel v prvi startni vrsti, v Katarju celo iz 'pole positiona'. Svojo računico ima zagotovo tudi moštvo Suzuki, ki je v lanski sezoni tukaj z Andreo Iannonejemosvojilo tretje mesto. Alex Rinsbo zagotovo konkurenčen. Morda je dirka v Austinu prava priložnost, da se s Hondo izkaže tudi Jorge Lorenzo. Bomo videli, zagotovo nas čaka zanimiv in razburljiv dirkaški konec tedna.