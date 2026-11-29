Za Marca Marqueza se je včerajšnja sprint dirka začela na izredno nenavaden in neprijeten način. Že pred štartom se je začelo dimiti iz njegovega motocikla, tako da je moral Španec svojega konjička zamenjati, incident pa mu je prislužil kazen dveh podaljšanih krogov. Ta je terjal skromno 13. mesto, zmagal pa je, povsem pričakovano, Marco Bezzecchi, ki dominira v zadnjem dirkaškem koncu tedna letos. Danes se bo tako publiki še zadnjič predstavil eden največjih vseh časov.

33-letnik je prejšnji vikend v Portimau prišel do svojega 10. naslova svetovnega prvaka in osmega med motociklistično elito. S tem je tako za vedno prehitel svojega največjega tekmeca in večnega ljubljenca privržencev moto športa Valentina Rossija. Tudi zadnji dan sezone bomo obogatili z bogatim studijskim delom. Na Kanalu A in VOYO začnemo že ob 12.10, najprej bo na vrsti dirka srednjega razreda, kjer se bo odločalo o zmagovalcu. Osrednji dogodek dneva pa bo na sporedu ob 14.00. Studijski del pa že ob 13.15.