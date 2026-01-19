Naslovnica
MotoGP

Marquez zaljubljen v nov Ducatijev dirkalnik: V trebuhu že imam metuljčke

Milano, 19. 01. 2026 17.52

Avtor:
Marko Juvan
Ducati 2026

V tradicionalni bazi "rdečih iz Borga Panigaleja", Madonni di Campiglio, so predstavili motocikel Ducati GP26 z novo barvno podobo za prihajajočo sezono motoGP, ki se bo začela čez nekaj več kot mesec dni. Aktualni svetovni prvak Španec Marc Marquez potrjuje visoke ambicije iz prejšnje sezone, medtem ko Italijan Pecco Bagnaia upa, da je pustil za seboj težave iz leta 2025.

Ducati za sezono 2026 je tu. Na zasneženem prizorišču Madonne di Campiglio je bila predstavljena GP26, s katero želi ekipa iz Borgo Panigaleja potrditi tako imenovano "trojno krono" – naslove med dirkači, ekipami in konstruktorji, osvojene v prejšnji sezoni. 

V Palacampigliu je vladalo pravo športno vzdušje, Ducati pa je znova pokazal neizmerno željo po prevladi in nadaljevanju izjemnega niza uspehov: štirje zaporedni naslovi svetovnega prvaka med vozniki in šest zaporednih konstruktorskih naslovov.

"Nov dirkalnik za sezono 2026 Desmosedici je poklon stoletnici bolonjske tovarne, kar se odraža tudi v novi barvni shemi: bolj mat rdeča barva z belimi dodatki, ki namigujejo na bogato zgodovino znamke," med drugim piše Gazzetta Dello Sport, ki poudarja, da v sedlu ostaja zmagovalna dvojica – Španec Marc Marquez, aktualni svetovni prvak, ter Italijan Francesco Pecco Bagnaia, ki vstopa v že osmo sezono z Ducatijem, med ekipama Pramac in tovarniško ekipo.

Claudio Domenicali in Francesco Bagnaia
Claudio Domenicali in Francesco Bagnaia
FOTO: Profimedia

"Ambicijo spremeniti v zmogljivost," je, kot še piše Gazzetta, vodilo Ducatija, kar je poudaril tudi izvršni direktor Claudio Domenicali

Izpostavil je edinstvenost sveta Ducati, tako na področju oblikovanja kot tudi športnih in komercialnih uspehov, ter barvno podobo, zasnovano v sodelovanju z Aldom Drudijem, katere cilj je krepitev podobe in blagovne znamke. 

Spomnil je na izjemne številke prejšnje sezone: 17 zmag na dirkah, 19 zmag na sprintih, šest Ducatijev med prvimi osmimi v skupnem seštevku in kar 88 zaporednih uvrstitev na oder za zmagovalce – niz, ki še vedno traja.

Marquezova neustavljiva želja

Marc Marquez se po zimi, posvečeni rehabilitaciji po operaciji poškodovane rame zaradi nesreče na startu VN Indonezije, že komaj čaka vrnitve na motocikel, s katerim je lani osvojil svoj deveti naslov svetovnega prvaka – prvega po dolgem okrevanju, ki se je začelo po padcu v Jerezu leta 2020. "Pozimi sem trdo delal in se postopoma vračam v najboljšo formo, da bom pripravljen na začetek prvenstva," je kot poudarja Gazzetta povedal Marquez. 

Francesco Pecco Bagnaia in Marc Marquez
Francesco Pecco Bagnaia in Marc Marquez
FOTO: motogp.com

"Lep motocikel je tisti, ki je hiter, in upam, da bomo to podobo počastili s številnimi zmagami. Sezone se lotevam bolj sproščeno kot lani, a še vedno imam iste metuljčke v trebuhu, ko gre za tekmovanje in zmage. Strast do dirkanja je najmočnejše gorivo za moj um."

Po njegovi dominantni sezoni 2025, v kateri je nanizal tudi sedem zaporednih zmag na dirkah, imajo tekmeci razlog za skrb.

Bagnaia pred sezono ponovnega zagona

Za Francesca Pecca Bagnaio mora biti leto 2026 sezona preporoda po zahtevnem letu 2025, ki ga je končal šele na petem mestu v skupnem seštevku, zaznamovanem z nepričakovanimi tehničnimi težavami. Zimski premor, pozitivni občutki s testiranj ob koncu sezone in želja po ponovni potrditvi lastnih kakovosti so njegovo glavno gonilo.

Francesca Pecca Bagnaio
Francesca Pecca Bagnaio
FOTO: motogp.com

"GP26 je po mojem mnenju najboljši motocikel, kar sem jih imel priložnost voziti, poleg tega pa ima izjemno obliko," za milanski rožnati športni časnik pravi 29-letni Bagnaia. 

"Pozimi sem bil bolj sproščen, hkrati pa sem razmišljal, kako biti maksimalno pripravljen. Iz ekipe sem dobil zelo dobre povratne informacije in želim priti pripravljen na prvi test, tudi skozi primerjavo z Marcom – od prvakov se je vedno mogoče učiti."

Zaupanje v projekt

Generalni direktor Ducati Corse Luigi Dall'Igna poudarja zahtevnost prihajajoče sezone: "Imamo izjemno zasedbo in pilote, ki vedo, kako doseči cilje. Sezona ne bo lahka, saj bomo hkrati razvijali motocikel za leto 2026 in projekt za 2027 z novimi pravili, vendar imamo radi izzive in radi zmagujemo."

Luigi Dall'Igna
Luigi Dall'Igna
FOTO: MotoGP

Tehnični direktor Davide Baranaba dodaja, da so se pri razvoju GP26 osredotočili na tri ključna področja: zmanjšanje vibracij, izboljšanje šasije in stabilnosti motocikla, predvsem pri visokih hitrostih, ter povečanje zmogljivosti za višjo končno hitrost ob manjšem zračnem uporu.

Ducati trenutno gleda na konkurenco z vrha – in tam želi tudi ostati.

motogp ducati marquez

Nove barve predstavila tudi Aprilia: Vemo, kaj smo in kje želimo biti

bibaleze
