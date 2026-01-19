Marquez zaljubljen v nov Ducatijev dirkalnik: V trebuhu že imam metuljčke

icon-chevron-right 1 15 icon-chevron-right Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com

Ducati 2026 motogp.com





























Ducati za sezono 2026 je tu. Na zasneženem prizorišču Madonne di Campiglio je bila predstavljena GP26, s katero želi ekipa iz Borgo Panigaleja potrditi tako imenovano "trojno krono" – naslove med dirkači, ekipami in konstruktorji, osvojene v prejšnji sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V Palacampigliu je vladalo pravo športno vzdušje, Ducati pa je znova pokazal neizmerno željo po prevladi in nadaljevanju izjemnega niza uspehov: štirje zaporedni naslovi svetovnega prvaka med vozniki in šest zaporednih konstruktorskih naslovov.

"Nov dirkalnik za sezono 2026 Desmosedici je poklon stoletnici bolonjske tovarne, kar se odraža tudi v novi barvni shemi: bolj mat rdeča barva z belimi dodatki, ki namigujejo na bogato zgodovino znamke," med drugim piše Gazzetta Dello Sport, ki poudarja, da v sedlu ostaja zmagovalna dvojica – Španec Marc Marquez, aktualni svetovni prvak, ter Italijan Francesco Pecco Bagnaia, ki vstopa v že osmo sezono z Ducatijem, med ekipama Pramac in tovarniško ekipo.

Claudio Domenicali in Francesco Bagnaia FOTO: Profimedia

"Ambicijo spremeniti v zmogljivost," je, kot še piše Gazzetta, vodilo Ducatija, kar je poudaril tudi izvršni direktor Claudio Domenicali.

Izpostavil je edinstvenost sveta Ducati, tako na področju oblikovanja kot tudi športnih in komercialnih uspehov, ter barvno podobo, zasnovano v sodelovanju z Aldom Drudijem, katere cilj je krepitev podobe in blagovne znamke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Spomnil je na izjemne številke prejšnje sezone: 17 zmag na dirkah, 19 zmag na sprintih, šest Ducatijev med prvimi osmimi v skupnem seštevku in kar 88 zaporednih uvrstitev na oder za zmagovalce – niz, ki še vedno traja.

Marquezova neustavljiva želja

Marc Marquez se po zimi, posvečeni rehabilitaciji po operaciji poškodovane rame zaradi nesreče na startu VN Indonezije, že komaj čaka vrnitve na motocikel, s katerim je lani osvojil svoj deveti naslov svetovnega prvaka – prvega po dolgem okrevanju, ki se je začelo po padcu v Jerezu leta 2020. "Pozimi sem trdo delal in se postopoma vračam v najboljšo formo, da bom pripravljen na začetek prvenstva," je kot poudarja Gazzetta povedal Marquez.

Francesco Pecco Bagnaia in Marc Marquez FOTO: motogp.com

"Lep motocikel je tisti, ki je hiter, in upam, da bomo to podobo počastili s številnimi zmagami. Sezone se lotevam bolj sproščeno kot lani, a še vedno imam iste metuljčke v trebuhu, ko gre za tekmovanje in zmage. Strast do dirkanja je najmočnejše gorivo za moj um."

Po njegovi dominantni sezoni 2025, v kateri je nanizal tudi sedem zaporednih zmag na dirkah, imajo tekmeci razlog za skrb.

Bagnaia pred sezono ponovnega zagona

Za Francesca Pecca Bagnaio mora biti leto 2026 sezona preporoda po zahtevnem letu 2025, ki ga je končal šele na petem mestu v skupnem seštevku, zaznamovanem z nepričakovanimi tehničnimi težavami. Zimski premor, pozitivni občutki s testiranj ob koncu sezone in želja po ponovni potrditvi lastnih kakovosti so njegovo glavno gonilo.

Francesca Pecca Bagnaio FOTO: motogp.com

"GP26 je po mojem mnenju najboljši motocikel, kar sem jih imel priložnost voziti, poleg tega pa ima izjemno obliko," za milanski rožnati športni časnik pravi 29-letni Bagnaia.

"Pozimi sem bil bolj sproščen, hkrati pa sem razmišljal, kako biti maksimalno pripravljen. Iz ekipe sem dobil zelo dobre povratne informacije in želim priti pripravljen na prvi test, tudi skozi primerjavo z Marcom – od prvakov se je vedno mogoče učiti."

Zaupanje v projekt

Generalni direktor Ducati Corse Luigi Dall'Igna poudarja zahtevnost prihajajoče sezone: "Imamo izjemno zasedbo in pilote, ki vedo, kako doseči cilje. Sezona ne bo lahka, saj bomo hkrati razvijali motocikel za leto 2026 in projekt za 2027 z novimi pravili, vendar imamo radi izzive in radi zmagujemo."

Luigi Dall'Igna FOTO: MotoGP