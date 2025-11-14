V Valencii se vrača lanski prvak: 'To usrano leto me ne bo zaznamovalo'

Dirkaška karavana razreda motoGP se je še zadnjič letos zbrala, v Valencii pa se jim je pred sklepno dirko sezone pridružil tudi lanski svetovni prvak Jorge Martin. Španec po zlomu ključnice, ki ga je staknil v Motegiju, od tega dirkaškega vikenda nima visokih pričakovanj, vendar si letošnjo sezono po številnih poškodbah želi zaključiti na motociklu. Po mesecu in pol odsotnosti se bo Martin na svoj motocikel znova usedel ob 10.45, ko bo na sporedu prvi petkov trening, prenašali ga bomo na VOYO.

MotoGP – VN Valencije FOTO: VOYO icon-expand

Težave lanskega prvaka so se začele že pred sezono. Najprej se je poškodoval ob testiranjih v Sepangu, nato pa še na treningu, kar ga je od dirkališč oddaljilo vse do velike nagrade Katarja. Tam je ob padcu na nedeljski dirki staknil novo hudo poškodbo, med drugim številne zlome reber, avgustovska dirka na Češkem pa je bila prva, ki jo je uspel zaključiti. A s tem hudega še ni bilo konec, na sprinterski dirki na Japonskem si je ob trku z Marcom Bezzecchijem zlomil ključnico in izpustil še štiri prizorišča, pred zadnjo dirko sezone v Valencii pa je, vsaj po mnenju zdravnikov, ponovno nared za dirkanje.

"Dobro se počutim in vesel sem, da sem lahko tu. Bilo je precej usrano leto, toda želel sem si ga pustiti za seboj, nisem hotel ostati doma vse do februarja. Trdo sem delal, da sem tu ta konec tedna. Moj cilj je, da začnem s pripravami na sezono 2026, zame je celoten konec tedna test," je ob vrnitvi v karavano vesel Španec.

Povratek na steze pa je nastopil precej pozneje, kot si je sam to zamislil. "Takoj sem vedel, da sem si zlomil ključnico, toda bilo je precej huje, kot smo mislili," je svojo poškodbo začel opisovati Martin. "Prve dni sem verjel, da se mogoče vrnem že v Avstraliji, da bom zamudil le dve dirki. Toda potem smo videli, da je poškodba hujša od pričakovanj, da so poškodovane tudi mišice in vezi. Bilo je težko doseči že to, da sem tu v Valencii."

Jorge Martin FOTO: Profimeda icon-expand

Martin je sicer od zdravnikov prejel zeleno luč, vendar pravi, da ne bo dirkal na glavo. Navsezadnje od Japonske sploh še ni sedel na drugem motociklu, kot na svojem skuterju. "Petkov trening, ko bom spet sedel na dirkalnik motoGP, bo dober preizkus zame. Če bom začutil bolečino, bom prenehal z dirkanjem."

Če bo šlo vse po njegovih željah in bo lanski prvak lahko odpeljal celoten konec tedna, bo na nedeljski dirki moral dvakrat odpeljati kazenski krog, to je kazen, ki so mu jo odgovorni naložili za trk z Bezzecchijem v Motegiju. Tako so pričakovanja pred zadnjo veliko nagrado še nižja.

Jorge Martin FOTO: MotoGP icon-expand

"Čudno je priti na dirko vedoč, da ne boš mogel dirkati na polno. Skušal bom odpeljati čim več krogov brez pritiska, opraviti z dolgima krogoma in se pripraviti na torek, saj bo to pomemben dan za testiranje novih kosov in pripravo za novo sezono," je o svojih ciljih pred dirko razmišljal Martin. Ga je pa letošnja sezona, polna poškodb, naučila precej več kot lanska, v kateri je postal svetovni prvak. "Prepričan sem, da bom postal boljši, tekmoval bolje, jedel bolje, treniral bolje. To sem odnesel od letos, ne od lani. Ugotovil sem, da imam ta šport raje bolj, kot sem si lahko predstavljal, saj bi po takšni sezoni lahko preprosto počakal do februarja, da se vrnem na motocikel. Ampak to usrano leto mi ne bo izoblikovalo kariere," je odločen Martin.