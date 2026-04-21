MotoGP

Skrivnosti uspeha: Kaj se dogaja v garažah, ko pride do težav?

Ljubljana, 21. 04. 2026 21.19 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
David Stropnik Ž.Ž.
Marco Bezzecchi

Pred dirko prvenstva motoGP ta konec tedna v Jerezu se poraja vprašanje, ali lahko Marco Bezzecchi nadaljuje prevlado, ki traja že pet zaporednih nedeljskih dirk. Kljub temu da je v letošnji sezoni na vseh velikih nagradah vodil od starta do cilja, pa to ne pomeni, da mu je v letošnji sezoni šlo vse kot po maslu. Največ težav je imel v Braziliji, ko je bil še v petek daleč za najhitrejšimi, a s trdim delom vseh v garaži našel pot do vrha. Kako so pri Aprilii rešili njegove težave?

FOTO: VOYO

Zdi se, da se je Marco Bezzecchi z vodstvom od prvega do zadnjega kroga na zadnjih petih dirkah za veliko nagrado na videz sprehodil do petih zmag, a če pogledamo rezultate treningov, kvalifikacij in sprintov, vidimo, da je pot do teh uspehov precej bolj zapletena.

V brazilski Goianii je imel Italijan še v petek nemalo težav, prebil se ni niti med dvajset najboljših in je krepko zaostal za uvrstitvijo v hitrejšo skupino. Nič ni kazalo, da bi lahko v nedeljo slavil drugo letošnjo zmago, a po trdem delu znotraj Apriliine garaže jim je uspelo pripraviti preobrat.

Najtežje delo za dirkača je mehanikom razložiti, kaj se dogaja z motociklom. "Motocikel je zelo nervozen in ne morem ga umiriti, sploh ko zapeljem na moker del steze. Res je slabo. Ves čas se premika! Ne morem odpeljati dobrega kroga!" je Bezzecchi opisoval svoje težave na motociklu.

Preberi še Bezzecchi: Še v petek sem bil izgubljen, nič mi ni šlo

Ko mehaniki razumejo težave, pa jih je treba tudi odpraviti. "Da povzamem: pripravili smo menjalnik, zamenjali vzmetenje in spremenili nastavitve. Sedaj preverimo še gume!" je odmevalo v garaži Italijana, ta pa ni takoj opazil napredka. "Še vedno močno trese. Nekaj moramo narediti, ker se motocikel precej premika," se je pritoževal svojim mehanikom.

Zaplete pa morajo dirkači pojasniti tudi novinarjem. "Še vedno ne razumemo, kaj je narobe, a inženirji že delajo na tem in kmalu se jim bom pridružil," je v Goianii predstavnikom sedme sile dejal Bezzecchi.

FOTO: Profimedia

Seveda je končni rezultat v rokah dirkača, čigar delo je, da kar najbolje izkoristi paket, ki so ga pripravili mehaniki. In v primeru dirkača Aprilie so znotraj garaže do nedelje težave uspešno odpravili ter mu sestavili zmagovalni motocikel, za kar jim je bil Italijan izjemno hvaležen. "Člani ekipe res trdo delajo, njihov trud je neverjeten, zato se jim moram zahvaliti. Tako tistim v tovarni Aprilie kot inženirjem tu v garaži in vsem v ozadju, saj vedno delo opravljajo s srcem."

MotoGP je torej ekipni šport, saj terja zelo usklajeno sodelovanje med tovarno, inženirji, mehaniki in dirkačem. Tudi uspehe zato na dirkaških koncih tedna dihajo, trpijo in tudi proslavljajo skupaj. A to veselje ob uspehih ne more trajati dolgo, saj je vse skupaj treba ponoviti na drugem prizorišču, včasih že naslednji konec tedna.

FOTO: VOYO
motogp aprilia marco bezzecchi

Agostini: Pravi boj za naslov se bo začel ta konec tedna

bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
Kaj pričakovati in kako se pripraviti na prvi mesec z dojenčkom?
Kaj pričakovati in kako se pripraviti na prvi mesec z dojenčkom?
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
zadovoljna
Portal
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Ne boste verjeli, koliko je stara ta hrvaška pevka
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Zvezdnica je postala neprepoznavna
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
Hlače, ki jih bomo letos videvale na vsakem koraku
vizita
Portal
Telo ne laže: kaj nas vrhunska plavalka uči o zdravju
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Kaj res pomaga pri izgubi kilogramov
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Zakaj imamo spomladi več prebavnih težav
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
Pred 30. letom je posegla v svoj obraz – je bila odločitev res prava?
cekin
Portal
Stranke želele preveriti, ali res delajo ročno in ali res zaposlujejo invalide
'Kot Hrvaška, a ceneje'
'Kot Hrvaška, a ceneje'
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
To hišo prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
moskisvet
Portal
Nekdanji skakalni as Robert Kranjec utrpel hude poškodbe
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Po 40. letu: modne napake, ki vas postarajo – in kako jih popraviti
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Privlačna bosanska vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
Moški proti ženskam: resnica o razlikah, ki jo razkriva znanost
dominvrt
Portal
Ljubka psička priljubljene slovenske pevke očarala
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
voyo
Portal
Kmetija
Nevarna četrt
Nevarna četrt
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
