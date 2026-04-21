Skrivnosti uspeha: Kaj se dogaja v garažah, ko pride do težav?

VN Španije na Kanalu A in VOYO FOTO: VOYO

Zdi se, da se je Marco Bezzecchi z vodstvom od prvega do zadnjega kroga na zadnjih petih dirkah za veliko nagrado na videz sprehodil do petih zmag, a če pogledamo rezultate treningov, kvalifikacij in sprintov, vidimo, da je pot do teh uspehov precej bolj zapletena.

V brazilski Goianii je imel Italijan še v petek nemalo težav, prebil se ni niti med dvajset najboljših in je krepko zaostal za uvrstitvijo v hitrejšo skupino. Nič ni kazalo, da bi lahko v nedeljo slavil drugo letošnjo zmago, a po trdem delu znotraj Apriliine garaže jim je uspelo pripraviti preobrat. Najtežje delo za dirkača je mehanikom razložiti, kaj se dogaja z motociklom. "Motocikel je zelo nervozen in ne morem ga umiriti, sploh ko zapeljem na moker del steze. Res je slabo. Ves čas se premika! Ne morem odpeljati dobrega kroga!" je Bezzecchi opisoval svoje težave na motociklu.

Ko mehaniki razumejo težave, pa jih je treba tudi odpraviti. "Da povzamem: pripravili smo menjalnik, zamenjali vzmetenje in spremenili nastavitve. Sedaj preverimo še gume!" je odmevalo v garaži Italijana, ta pa ni takoj opazil napredka. "Še vedno močno trese. Nekaj moramo narediti, ker se motocikel precej premika," se je pritoževal svojim mehanikom. Zaplete pa morajo dirkači pojasniti tudi novinarjem. "Še vedno ne razumemo, kaj je narobe, a inženirji že delajo na tem in kmalu se jim bom pridružil," je v Goianii predstavnikom sedme sile dejal Bezzecchi.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

Seveda je končni rezultat v rokah dirkača, čigar delo je, da kar najbolje izkoristi paket, ki so ga pripravili mehaniki. In v primeru dirkača Aprilie so znotraj garaže do nedelje težave uspešno odpravili ter mu sestavili zmagovalni motocikel, za kar jim je bil Italijan izjemno hvaležen. "Člani ekipe res trdo delajo, njihov trud je neverjeten, zato se jim moram zahvaliti. Tako tistim v tovarni Aprilie kot inženirjem tu v garaži in vsem v ozadju, saj vedno delo opravljajo s srcem." MotoGP je torej ekipni šport, saj terja zelo usklajeno sodelovanje med tovarno, inženirji, mehaniki in dirkačem. Tudi uspehe zato na dirkaških koncih tedna dihajo, trpijo in tudi proslavljajo skupaj. A to veselje ob uspehih ne more trajati dolgo, saj je vse skupaj treba ponoviti na drugem prizorišču, včasih že naslednji konec tedna.