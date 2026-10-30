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MotoGP

Pred dirkači so novi izzivi na zahtevni stezi v Sepangu

Sepang, 30. 10. 2026 20.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Jorge Martin

Vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez je bil kljub padcu najhitrejši na obeh petkovih treningih pred VN Malezije. Jorge Martin je zaradi poškodbe zapestja trening končal že po 15 krogih, saj želi čim več časa nameniti okrevanju po zlomu. Kako dobro je okreval in ali bo lahko konkurenčen najboljšim, bo jasneje po nočnem dogajanju, ko dirkače čakata še tretji prosti trening in kvalifikacije.

Urnik za Veliko nagrado Malezije.
Urnik za Veliko nagrado Malezije.
FOTO: 24ur.com

Španski dirkač Jorge Martin se je v Sepang vrnil kljub poškodbi zapestja, ki jo je utrpel na sprinterski dirki v Avstraliji. Čeprav je dobil zdravniško zeleno luč za nastop, je jasno, da še zdaleč ni v optimalnem stanju. To je bilo očitno tudi na prvem prostem treningu v Maleziji, na katerem je postavil 20. čas in odpeljal 12 krogov. Trening je predčasno končal, saj se je želel osredotočiti na okrevanje. Ali mu bo to uspelo pravočasno, bomo videli že ta konec tedna v Sepangu. Za aktualnim prvakom in vodilnim v skupnem seštevku Marcom Marquezom zaostaja deset točk. Do konca sezone so še štiri dirke. Dirkače po VN Malezije čakajo še preizkušnje v Katarju, na Portugalskem in v Valencii.

MotoGP – VN Malezije
MotoGP – VN Malezije
FOTO: VOYO
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