Pred dirkači so novi izzivi na zahtevni stezi v Sepangu

Španski dirkač Jorge Martin se je v Sepang vrnil kljub poškodbi zapestja, ki jo je utrpel na sprinterski dirki v Avstraliji. Čeprav je dobil zdravniško zeleno luč za nastop, je jasno, da še zdaleč ni v optimalnem stanju. To je bilo očitno tudi na prvem prostem treningu v Maleziji, na katerem je postavil 20. čas in odpeljal 12 krogov. Trening je predčasno končal, saj se je želel osredotočiti na okrevanje. Ali mu bo to uspelo pravočasno, bomo videli že ta konec tedna v Sepangu. Za aktualnim prvakom in vodilnim v skupnem seštevku Marcom Marquezom zaostaja deset točk. Do konca sezone so še štiri dirke. Dirkače po VN Malezije čakajo še preizkušnje v Katarju, na Portugalskem in v Valencii.