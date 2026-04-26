V živo na VOYO: Dirkaško dogajanje odpira razred moto3

V najšibkejšem razredu si je najboljši startni položaj zagotovil vodilni v svetovem prvenstvu Maximo Quiles. V kvalifikacijah je ugnal Davida Munoza in Alvara Carpeja, in bo skušal še četrtič zapored stopiti na stopničke.
Iz druge startne vrste se bodo pognali Joel Esteban, Brian Uriarte in Adrian Fernandez.
V moto2 z najboljšim izhodiščem Veijer
V srednjem razredu je do svojega prvega 'pole positiona' prišel Nizozemec Collin Veijer. Še najbolj se mu je približal Alex Escrig, tretji pa je bil vodilni v skupnem seštevku Manuel Gonzalez.
Drugo startno vrsto so si pridirkali Senna Agius, Alonso Lopez in David Alonso.
