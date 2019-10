V ŽIVO na VOYO: Ogrevanje pred dirko za VN Tajske

Danes dirkače v vseh treh motociklističnih razredih čaka najprej ogrevanje, nato pa sledijo dirke.

V sobotnih kvalifikacijah je v razredu motoGP znova zablestel 20-letni Fabio Quartararo, ki še čaka na prvo zmago letos, štirikrat pa je bil dirko začel iz prvega mesta. Francoz je z rekordom proge ugnal tudi Španca Marca Marqueza, ki je po padcu zasedel tretje mesto, drugi je bil Maverick Vinales. Zanimivo je, da je se je lanska dirka za VN Tajske razpletla s tesno zmago Marqueza, šlo je na "nož" do zadnjega ovinka, Dovizioso pa je bil drugi.

A tokrat bo na Tajskem v središču pozornosti prav španski dirkač, aktualni svetovni prvak, ki ima možnost, da v Buriramu "zaključi" sezono in si zagotovi nov naslov prvaka. Le malenkosti ga ločijo od naslova, edini, ki mu lahko prepreči predčasno slavje je Andrea Dovizioso. Italijan zaostaja 98 točk za Špancem, v kvalifikacijah je bil tokrat le sedmi.

Marquez, ki je doživel hud padec na petkovem treningu, je znova zdrsnil s proge tudi ob koncu kvalifikacij, a brez posledic. Verjetno še vedno čuti posledice, je pa Španec izpostavil tudi dejstvo, da vreme, ob temperaturah in vlagi, pomeni tudi precej fizično zahtevno preizkušnjo za vse dirkače. V soboto so morali organizatorji za 80 minut prestaviti treninge, saj je tako močno deževalo, da razmere niso bile primerne za dirkanje.

Marquez je osvojil sedem naslovov svetovnega prvaka: leta 2010 v razredu do 125 kubičnih centimetrov, leta 2012 v razredu moto2 do 250 kubičnih centimetrov, v letih 2013, 2014, 2016, 2017 in 2018 pa v razredu motoGP.

Španec mora osvojiti dve točki več od tekmeca, oziroma:

- če zmaga, potem je vseeno, katero mesto zasede Dovizioso

- če zasede 2., 3., 4., mesto in Dovi zasede mesto za njim

- če zasede 5. mesto in je Dovi sedmi ali nižje

- če osvoji mesto od šestega do 13. in Dovi zaostane v vsakem primeru dve mesti nižje

- če zasede 14. mesto in Dovi ne osvoji nobene točke