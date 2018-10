V ŽIVO na VOYO: Ogrevanje v vseh razredih pred VN Japonske v Motegiju

Andrea Doviziosobo začel z najboljšega startnega položaja 16. Veliko nagrado v letošnji sezoni in 15. dirko (dirka v Silverstonu je odpadla zaradi vremenskih razmer, op. p.). Italijan je na včerajšnjih kvalifikacijah tako upravičil napovedi, ko je dejal, da bo storil vse, da v Motegiju Marcu Marquezuprepreči osvojitev naslova svetovnega prvaka. Španec bo današnjo dirko začel s šestega startnega mesta, kar je izenačen najslabši kvalifikacijski dosežek v letošnji sezoni. Marquez bo tako še tretjič po VN Argentine in VN Italije dirko začel z omenjenega startnega mesta, nič kaj spodbudna pa ni niti statistika. Katalonec namreč na obeh omenjenih dirkah ni osvojil niti točke, na preostalih dirkah, kjer je začel s petega mesta ali bolje, pa je vselej stal na odru za zmagovalce, kar je res impresiven dosežek. Aktualni svetovni prvak sicer želi osvojiti naslov prvaka že na dirki v Motegiju, ki je tudi domača dirka za njegovo moštvo. A v isti sapi je že večkrat poudaril, da ne bo nič tragičnega, če mu ta konec tedna to ne uspe, saj je do konca sezone na voljo še dovolj dirk in točk, da potrdi sedmi naslov prvaka, od tega petega v elitnem razredu motoGP.

Tudi njegov kvalifikacijski dosežek malce zavaja. Marc je namreč med četrtim prostim treningom padel in uničil motocikel, ki je bil nastavljen za nastop na kvalifikacijah. Z 'rezervnim' motociklom je tako postavil šesti čas, a med četrtim prostim treningom potrdil, da ima najboljši ritem za jutrišnjo dirko in tega se zaveda tudi Dovizioso, ki nikakor ne želi odpisati Katalonca iz boja za zmago. Pomemben bo seveda start in vstop v prvi zavoj, kjer bo velika gneča. In to je v izjavah po kvalifikacijah tudi poudaril 25-letnik iz Cervere.