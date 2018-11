V ŽIVO na VOYO: Ogrevanje vseh treh razredov pred VN Malezije

Zaradi obilnega deževja in slabe vremenske napovedi so se organizatorji dirkašega vikenda v Maleziji odločili za spremembo urnika, tako bo dirka razreda motoGP na sporedu že ob 6 uri zjutraj, dobro uro pred sicer prej načrtovanim začetkom. V kvalifikacijah je bil sicer najhitrejši Marc Marquez (Honda), toda Španca so kaznovali zaradi neprevidne vožnje in oviranja Andree Iannoneja (Suzuki), tako da se je iz prvega mesta preselil na sedmo. Ostali so se za eno mesto pomaknili višje, tako bodo v prvi vrsti Francoz Johann Zarco (Yamaha Tech3), Italijan Valentino Rossi (Yamaha) in njegov rojak Iannone.

Sobotno kvalifikacijsko dogajanje v Sepangu bo zanesljivo dodaten motiv za Marqueza, ki si je sicer že nabral tako veliko točkovno prednost, da ga nihče od tekmecev ne more prehiteti in je ubranil naslov svetovnega prvaka. Prav tako bo zanimivo spremljati, kako se bodo dirkači znašli v zahtevnih malezijskih razmerah. Najprej so na sporedu ogrevanja vseh treh razredov, nato sledijo še vse tri dirke.

Dirka za VN Malezije je predzadnja v sezoni, dirkači se preselijo le še v Valencio, kjer bo na sporedu zaključek zanimive sezone.