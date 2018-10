V ŽIVO na VOYO: Prvi prosti treningi pred VN Japonske

Vse oči privržencev motociklizma bodo ta konec tedna uprte v japonski Motegi in Marca Marqueza (Repsol Honda), ki lahko na Hondini domači dirki potrdi že svoj sedmi naslov svetovnega prvaka. VN Japonske se začenja s petkovimi prostimi treningi, ki jih lahko spremljate na VOYO.

MotoGP - VN Japonske

Katalonski motociklistični šampion Marc Marquezse ne želi prenagliti, čeprav se zaveda, kaj za Hondo pomeni zmaga v domačem Motegiju. Tovarno iz Hamamcuja je aktualni svetovni prvak na VN Japonske razveselil že večkrat, dvakrat je na tej stezi tudi proslavljal naslov prvaka. Nazadnje leta 2016 in po dveh letih čakanja lahko ponovi vajo in potrdi hat-trick zaporednih naslovov svetovnega prvaka v kraljevem razredu. "Drugače je, ko takšne dirke doživljaš prvič, takrat si bolj nervozen, a je tudi res, da sem ta konec tedna, ne vem, če zaradi velikega števila dogodkov, zelo miren,"je pred začetkom dogajanja v Motegiju povedal Marquez. 'Od prvega prostega treninga na zmago'

"Počutim se, kot da bi bil to le še en konec tedna več, ker to ni zadnja dirka. Če bi se vse skupaj dogajalo v Valencii, tako kot lani, bi bil res bolj nervozen, res je, da bi v želodcu čutil metuljčke, toda tokrat vemo, da bomo imeli več priložnosti od tukaj pa do konca sezone, zato v ta konec tedna vstopam kot v vsak drug teden: od prvega prostega treninga bom šel na zmago in nato v nedeljo, po ogrevanju, bomo videli, do kam lahko pridemo,"je nadaljeval šele 25-letni dirkač iz Cervere.

Dovizioso (levo) in Marquez na novinarski konferenci pred prvimi prostimi treningi v Motegiju. FOTO: motoGP

Prednost pred Andreo Doviziosom (Ducati) znaša težko ulovljivih 77 točk, seveda pa bi morebiten odstop Marqueza in denimo zmaga Italijana prvenstvo lahko hitro zakuhala. Katalonski virtuoz bo za zmago še dodatno motiviran zaradi fanatičnih japonskih navijačev in tudi strica, ki prihaja na dirko. Veliko 'prošenj' za naslov na Japonskem

"Avstralija je daleč in res je, da me je veliko ljudi prosilo, da si naslov zagotovim tukaj: Japonci, moj stric, ker je tukaj, da bi videl, kaj se bo zgodilo, a vedno pravim, da se ne mudi. Na koncu koncev je tisto, kar si zapomnijo ljudje, tiso, kar šteje in tisto, česar se bomo spominjali vsi, dejstvo, da sem osvojil ta naslov svetovnega prvaka. Ni pomembno kdaj in kje,"je nadaljeval Marquez. "Poskusil ga bom osvojiti tukaj, ker je to prva zaključna žogica in ker si želim postati prvak, tako kot je bilo na moji prvi dirki, ne pa zato, ker je to dirkališče bolj posebno ali ne. Res je, da bi bilo za Japonce to zelo pomembno in bi bili zelo zadovoljni, a menim, da bi bili prav tako zadovoljni, če bi nam uspelo na kakšni drugi dirki. Na koncu koncev gre za zaključek nekega dela, dela skozi vse leto, zato je potrebno v naslednjih tekmah vse skupaj potrditi."

Dež je zaznamoval lansko VN Japonske, ki jo je pred Marquezom (na fotografiji) v zadnjem krogu dobil Dovizioso. Če se tokrat uvrsti med prve štiri in je pred Marquezom, potem prvenstvo še ne bo odločeno. FOTO: motoGP

Steza kot nalašč za Doviziosa in ducatije

Marquez ne skriva, da s strani Doviziosa pričakuje boj na nož, kakršnega sta v zadnjih sezonah prikazala že kar nekajkrat. Nenazadnje tudi na lanski namočeni dirki v Motegiju, ki jo je Italijan dobil v zadnjem krogu. "Zdi se, da je prednost velika, a obenem si tudi ne želim pasti in v enem udarcu izgubiti 25 točk. Če ne bom mogel, bom poskušal zbrati maksimalno število možnih točk, saj je to tisto, kar je pomembno,"je dodal Marquez. "Smo na pragu, a vse skupaj je še dolgo, prihajajo tri zaporedne dirke in potrebno je znati nadzirati tveganje, saj lahko na kateri koli dirki tudi dežuje. To je eno od dirkališč, na katerih lahko Dovizioso napade, dirkališč, ki si jih je podčrtal z rdečo barvo za napad, saj zelo ugaja njegovemu slogu in njegovemu motociklu." Želja po maščevanju

Dovizioso si ne dela utvar, da ga v igri za premierni naslov v razredu motoGP drži kaj več kot teorija. Italijan je v minuli sezoni pritiskal prav do zadnje dirke v Valencii, tokrat se zdi, da lahko zgolj prestavi slavje Marqueza in sodelavcev. "Po dirki v Buriramu menim, da je boja za naslov praktično konec, čeprav ne še matematično,"pravi Dovizioso. "Toda maksimalno se bomo potrudili tudi za to, da bi spoznali določene nove podrobnosti na našem motociklu, ki so zelo pomembne na vsaki dirki. Še naprej bomo delali tako tudi v Motegiju, kjer je cilj zmagati: zelo mi je všeč ta steza, tam pa je naš Desmosedici vedno učinkovit pri zaviranju in pospeševanju. Komaj čakam, da se spustim na stezo in se poskusim maščevati Marquezu."