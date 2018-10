V ŽIVO na VOYO: Prvi prosti treningi vseh razredov pred VN Avstralije

Najboljši motociklistični dirkači so se iz Japonske preselili v Avstralijo, kjer jih v nedeljo čaka nova dirkaška preizkušnja. S prvim prostim treningom so začeli dirkači razreda moto3, a so po slabih desetih minutah že morali nazaj v bokse, saj je bil trening prekinjen z rdečo zastavo zaradi slabih razmer na stezi. Delavci so imeli kar polne roke dela, da so stezo spravili v red in prekinitev je bila kar (pre)dolga.