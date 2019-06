V ŽIVO na VOYO: Prvi trening vseh razredov pred dirko za VN Katalonije

Zadnja dirka razreda motoGP v Mugellu je bila ena najbolj napetih in razburljivih v zadnjem obdobju. Po dirki so bili najbolj zadovoljni pri Ducatiju, saj je zmagal Danilo Petrucci, ki velja za najprijetnejše presenečenje sezone. Italijan je odlično nadomestil Jorgeja Lorenza, ki se je preselil k Hondi, Andrea Dovizioso pa je zasedel tretje mesto in je drugi v skupnem seštevku, Petrucci pa je četrti.

Zadovoljen je bil tudi aktualni prvak Marc Marquez, ki si je privozil stopničke z drugim mestom, v skupnem seštevku točkovanja za naslov svetovnega prvaka pa drži prvi mesto (115 točk), 12 točk prednosti pred Doviziosom. Marquez je na domači dirki zadnjič zmagal leta 2014, nato sta slavila Lorenzo in Valentino Rossi (oba takrat Yamaha) in nato Dovizioso in Lorenzo (oba takrat Ducati). Od omenjene četverice je najbližje letošnjemu uspehu, vsaj glede na izide v sezoni, Dovi, saj bi proga v Montmelu morala ustrezati Ducatiju.

"Montmelo mi še kar leži, toda težko rečem, da mi tudi zelo ustreza. Osnovni cilj so stopničke, nato pa če se vse poklopi, zmaga," je pred dirko dejal Marquez.