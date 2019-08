V ŽIVO na VOYO: Zadnji prosti treningi pred kvalifikacijami za VN Velike Britanije

ŠALA DNEVA Arhiv

Turistični avtobus se vozi po izjemno strmi in nevarni cesti, na levi in desni strani cesti sta veliki brezni. Turistični vodnik v avtobusu opazi, da so potniki že čisto panični, zato jih skuša pomiriti: ''A vas je strah?''

Potniki vsi v en glas: ''Jaaaa!'' Vodnik jih spodbuja: ''Potem pa oponašajte šoferja.'' Nekaj časa je vse tiho, potem pa se oglasi en sam potnik: ''Kaj pa dela šofer?'' ''Miži!!!''