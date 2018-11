V ŽIVO na VOYO: Zaključek azijske turneje: Kdo bo najhitrejši v Maleziji?

Maverick Vinales je minuli konec tedna na VN Avstralije končal 25 dirk dolgo serijo brez zmage za moštvo yamahe. Španec je tako z najboljšo možno popotnico pripotoval v Sepang, kjer bo to nedeljo na sporedu VN Malezije. Seveda pa Španec ni edini favorit na predzadnji dirke letošnje sezone. Svetovni prvak Marc Marquez, ki sicer v zadnjih sezonah ni dosegal vrhunskih rezultatov v tropskem Sepangu, bo zagotovo želel popraviti vtis z zadnje dirke. Na Phillip Islandu se je zanj dirkaška nedelja namreč končala že po vsega šestih krogih, ko je na startno-ciljni ravnini pri visoki hitrosti v njegov zadek motocikla zadel Johann Zarco. Francoz je spektakularno padel, sedemkratni svetovni prvak pa je poškodovan motocikel le še odpeljal v garaže in končal z dirkaškim koncem tedna v deželi tam spodaj.

Kandidat za zmago je zagotovo tudi Andrea Dovizioso, ki se na zadnjih dveh dirkah z Valentinom Rossijem bori za naslov podprvaka. Dirkač ducatija ima trenutno 15 točk prednosti pred devetkratnim svetovnim prvakom. V prid pa mu govori tudi dejstvo, da je v zadnjih dveh sezonah zmagal na dirkališči SIC v Sepangu. Obe zmagi je res da dosegel po dežju, a vsi dirkači in strokovnjaki so si enotni, da bo bodo rdeči hitri tudi po suhem.

Dobra novica za Ducati je tudi povratek Jorgeja Lorenza. Španec je bil primoran izpustiti dirke na Tajskem, Japonskem in v Avstraliji zaradi poškodovanega gležnja in zapestja. Zagotovo je petkratni svetovni prvak lačen dobrega rezultata, a bo moral najprej ugotoviti, kako se bodo poškodovani in operirani udi odzvali, ko bo znova sedel na motocikel. Že pred prihodom v Malezijo je dejal, da zagotovo ne bo stoodstotno pripravljen in da bo videl, če bo sploh sposoben dirkati. Zdravniška služba na dirkališču mu je sicer dala zeleno luč za nastop.

Zanimivo tudi v nižjih razredih

Če je naslov prvaka v razredu motoGP že oddan, pa ta zgodba še nikakor ni zaključena v obeh nižjih razredih. V razredu moto3 ima Jorge Martinvsega 12 točk prednosti pred Marcom Bezzecchijem, dodatnih osem pa je zadaj še en Italijan, in sicer Fabio Di Giannantonio. Dirkači v najšibkejšem razredu so v Avstraliji uprizorili eno najzanimivejših dirk v zadnjih sezonah in zagotovo se obeta nov ogorčen boj za zmago in naslov prvaka.

Nič še ni odločenega niti v razredu moto2. Francesco Bagnaiaje na Phillip Islandu zapravil 'prvo zaključno žogico', potem ko je dirko končal na skromnem 12. mestu. Na njegovo srečo se ni nič bolje odrezal njegov glavni konkurent za naslov Miguel Oliveira, ki je končal le mesto pred njim. Razlika med dirkačema pa pred zadnjima dvema dirkama znaša 36 točk v prid Italijanu. Vsekakor bo še zanimivo, zato ne zamudite dogajanja iz Malezije.