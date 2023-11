Luca Marini: Valentino Rossi je še vedno jezen na Marca Marqueza

Luca Marini, mlajši brat Valentina Rossija, je prepričan, da je Rossi še vedno jezen na Marca Marqueza zaradi njunega razvpitega zapleta pred osmimi leti. Italijan je bil takrat "oškodovan" za svoj jubilejni 10. naslov, zmage ob koncu motociklističnega leta pa se je veselil Jorge Lorenzo. Izjemna serija incidentov, ki sta jih imela Rossi in Marquez, bo še dolgo ostala zapisana v zgodovini tega športa. Njun spor je zopet priplaval na površje na začetku tega leta, ko je bilo v Marquezovem dokumentarnem filmu zopet osvetljeno njuno rivalstvo. "Bil sem doma in tega nisem doživel od blizu, poleg tega je imela prste vmes še časovna razlika," se razvpite dirke v Sepangu spominja Marini, ki je bil takrat star 18 let. Rossi je zbil Marqueza z motocikla po tem, ko se je ta "zaletel" vanj, in zaradi tega prejel kazen, da je moral na zadnji dirki sezone začeti iz zadnje vrste. To je seveda zmanjšalo njegove možnosti za osvojitev naslova. "Seveda se je razpravljalo o tem, a ne preveč," je o Rossijevi dolgotrajni frustraciji dejal Marini. "O tem ni veliko govoril z menoj, a sem prepričan, da je še vedno jezen." Marini je tudi prepričan, da so dogodki leta 2015 za vedno spremenili motoGP in ga spremenili v šport, ki je bliže nogometu, kjer navijači zbirajo stran.

Marquez bo v naslednji sezoni presedlal s Honde na Ducatija, kar pomeni, da bo vozil isti motocikel kot dvojica VR46. "To je fantastično," je Marini pokomentiral dogajanje. "Je neverjeten dirkač, zelo močan, toda tako kot vsi ostali, največ, kar lahko naredi, je, da zmaguje na dirkah. To že počneta Jorge (Martin) in Pecco (Bagnaia). Ali lahko osvoji tudi naslov? Pecco ga je že osvojil. Nič se ne bo spremenilo, čisto nič." Rossijeva dediščina se torej nadaljuje prek njegove ekipe (ki se za letošnji naslov poteguje preko Marca Bezzecchija) in njegove akademije VR46, ki je lani prek Bagnaie okronala svojega prvega prvaka. Toda tudi prek Marinija, ki je bil primoran prenašati kritike, da je v kraljevem razredu zgolj zaradi tega, ker je njegov brat in vpliva, ki ga še vedno ima. Ali morebiti ne želi utišati teh kritik? "Ne, imam dobro srce. Sem tudi bolj miroljuben," odgovori. Kaj pa meni glede tega, če lahko poltovarniško moštvo Ducatija osvoji naslov prvaka? "Jorge Martin je dokazal, da je to mogoče narediti. Nisem si mislil, da bi se to lahko zgodilo, toda ekipa Pramac ima zelo dober status, bolj kot mi, z zelo dobrimi motorji in Ducatijevimi inženirji, ki imajo veliko izkušenj." Boj za prvaka je torej še kako odprt, vodilna dirkača prvenstva loči zgolj 13 točk.