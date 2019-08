Valentino Rossi: Ni odlično, a stvari se premikajo na bolje

To bo za Valentina Rossija prvi start med najboljšo deseterico po dirki za VN Katalonije, zato je bil The Doctor po kvalifikacijah nekoliko boljše volje, kot smo ga bili vajeni v zadnjih tednih. Kljub vsemu pa je Italijan nekoliko obžaloval, da ni sam izbral taktike Marca Marqueza in Jacka Millerja, ki sta na malenkost razmočenem dirkališču tvegala s pnevmatikami za suho stezo: “Dirkal sem za Millerjem, ki je imel zares dober ritem. Za takšno odločitev moraš imeti veliko poguma, sam pa se za zanjo nisem odločil, ker se naš motocikel na razmočene steze še ne odziva najbolje.”



“Že prej sem želel poskusiti z gumami za suho stezo, a je bilo dirkališče preveč razmočeno. Ko sem naredil zadnji postanek pa je bilo že prepozno, saj bi lahko odpeljal maksimalno dva kroga. Prepričan sem, da mi boljšega časa več ne bi uspelo postaviti. Vseeno sem s prikazanim zelo zadovoljen. Rezultat še zdaleč ni fantastičen, a napredek je viden, saj od najboljših nismo več tako zelo oddaljeni.”



“Za dirko je vremenska napoved dobra. Želim si, da bi tudi jutranje ogrevanje potekalo v suhih pogojih. Predvsem je odprta odločitev glede zadnje pnevmatike, ki bo zelo pomembna in bi znala tudi odločiti dirko,”pred dirko napoveduje 40-letni Italijan, ki je na odru za zmagovalce zadnjič stal na tretji dirki sezone za VN Amerik.