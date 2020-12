Valentino Rossi o svoji najboljši dirki: Welkom 2004, zagotovo

Valentino Rossi je pred tem v najmočnejšem razredu že osvojil tri naslove prvaka, pred sezono 2004 pa se je na presenečenje številnih poznavalcev odločil, da s honde presedla na yamaho. Japonski proizvajalec s sedežem v Hamamatsuju je bil presenetljiva izbira tudi zato, ker je bil dotlej v elitnem motociklističnem razredu še brez naslova, Rossi pa je bil trdno odločen, da bo to spremenil.

"Po mojem mnenju sem najboljšo dirko odpeljal v Welkomu na prvi preizkušnji sezone 2004. Zame je bila to takrat zares posebna priložnost. Ko sem Hondo zamenjal za Yamaho, mi je veliko ljudi reklo, da sem nor in neumen. Številni pa so vseeno mislili, da lahko zmagujem tudi z Yamaho, a zagotovo ne na prvi dirki. To je bila moja največja mojstrovina," se je spominjal "The Doctor", ki je na dirkališču v Južni Afriki v nepozabnem obračunu do zadnjih metrov ugnal tedaj največjega tekmeca Maxa Biaggija.