Valentino Rossi v dar prejel rekordno veliko čelado

Matteo Ricci , župan mesta Pesaro, je ob razkritju čelade dejal: "Želeli smo podreti Guinnessov rekord, tako kot ga je v svoji bogati karieri podrl Valentino". 43-letni Valentino Rossi je namreč v Guinnessovi knjigi rekordov zapisan kot dirkač z največ naslovi prvaka v razredu motoGP, in sicer šestimi (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 in 2009). V knjigi namreč ni vštet naslov, ki ga je Rossi osvojil leta 2001, ker takrat tekmovanje motoGP še ni obstajalo, temveč je naslov osvojil v predhodni različici prvenstva, imenovani World Motorcycling Championship 500cc Grand Prix. Poleg omenjenih sedmih naslovov svetovnega prvaka pa je 'Doktor' enkrat osvojil še svetovno prvenstvo v konkurenci 250 kubičnih motociklov (1999) in enkrat svetovno prvenstvo v konkurenci 125 kubičnih motociklov (1997).

Čelada rekorderka bo ostala na ogled v mestu Pesaro, ki je od Rossijevega rojstnega mesta Urbina oddaljeno približno 35 kilometrov."Moj oče je bil rojen tu in moji starši so se spoznali v Pesaru. Res je, da sem otroštvo večinoma preživel v Tavulliji, a sem veliko časa prebil tudi v Pesaru, ki je postal moj drugi dom. Zelo sem vesel, da so ljudje prek mene začeli gojiti strast za motociklizem. Ljudje sedaj zelo radi spremljajo motošporte in vesel sem, da se zanje odloča tako veliko otrok. Zato upam, da bodo ljudje še naprej z veseljem gledali motošporte in navijali za njihove junake," je na prireditvi, ki je sledila razkritju čelade, dejal Rossi.