'Vedel sem, da bomo dominantni na začetku sezone, a pravi indikator moči bo Evropa'

Motociklistična sezona 2025 je bila najbolj uspešna sezona za ekipo Aprilie. Italijani so v točkovanju za najboljšega proizvajalca presegli mejnik 400 točk, s 418 točkami na svojem računu pa so zasedli drugo mesto - zaostali so le za šampionskim Ducatijem. A nova sezona obeta še boljše "vesti" za to italijansko ekipo.

"Marco Bezzecchi je tako še vedno edini zmagovalec na klasičnih dirkah v tej sezoni, saj je bil najboljši že na uvodnih preizkušnjah na Tajskem in v Braziliji," veselo sporoča Gazzetta Dello Sport in Apriliino prevlado "poudarja" tudi z drugim mesto v skupnem seštevku, ki ga drži Španec Jorge Martin.

Massimo Rivola FOTO: motogp.com

"Sezono 2026 smo se lotili z jasno predstavo, kaj smo in kje želimo biti. Po letu 2025, v katerem smo dosegli izjemno visoko raven konkurenčnosti, in zdaj je naš cilj, da se na vsaki dirki borimo za najvišja mesta," je za Gazzetto Dello Sport hitel pripovedovati izvršni direktor ekipe Aprilia Racing Massimo Rivola.

"Prve dirke so potrdile, da smo na pravi poti, toda še ničesar nismo zares naredili. Tudi sam brzdam evforijo, ki je zajela garažo, saj menim, da bo pravo razmerje moči pokazal šele selitev dirk v Evropo," je za rožnati športni časnik dejal prvi operativec Aprilie Rivola in spomnil, da je vodilni v prvenstvu Bezzecchi že lani končal na tretjem mestu v skupnem seštevku ter tlakoval pot k letošnjem fantastičnem uvodu v tekmovalno sezono.

"V novi sezoni želi korak naprej. Prepričani smo, da je za to sposoben," je rožnatemu časniku še zaupal Rivoli, ki uradno ni razkril, kako dolgo bo 28-letnik ostal del italijanskega koncerna, pogodba sedaj velja vsaj za sezono 2027, ko je pričakovati večje spremembe v dirkaških zasedbah. Je pa poudaril, da bodo z vsakim dirkačem ubrali svojo pot.

"Seveda smo zelo zadovoljni, saj je bila podaljšanje sodelovanja naša prioriteta. Podpis smo želeli proslaviti na še posebej zabaven način, kar se po mojem mnenju popolnoma ujema z Marcovo osebnostjo. Zgradili smo trdne temelje," je prepričan Rivola.

"Marcova izbira nam je kljub različnim ponudbam, ki jih je prejel, v veliko veselje in še bolj krepi delo in duha te ekipe. Laska nam, da se je odločil podaljšati, navkljub pritiskom s strani drugih ekip, ki so mu ponujale 'hribe in doline'. Lepo je, da se je odločil ostati," je še dejal Rivola.

"Zdaj moramo videti, kakšen bo položaj Jorgeja Martina, drugega tovarniškega dirkača Aprilie. Zaenkrat je pogodba naravnana do koledarskega leta," je za Gazzetto še dejal direktor ekipe Aprilia Racing, in še enkrat podoživel fantastične rezultate na zadnji dirki v Austinu.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia

"Naredili smo nekaj zgodovinskega, nekaj kar se bo še dolgo govorilo. A ne želimo in tudi ne bomo zaspali na lovorikah. Vse skupaj je le še dodaten motiv za vse nas," je prepričan prvi med enakimi pri Aprilii, ki na pomembno vprašanje, kakšen status imata dirkača v njegovih očeh in kdo je v tem primeru privilegiran, ko gre za boj za naslov odgovarja ...

"Ne delamo razlik. Fanta to vesta. Kars e nas tiče, se lahko oba borita za anslov. Sta pa dovolj pametna in izkušena, da se zavedata, kaj vse to prinaša," je vendarle malce skrivnostno pogovor z Gazzetto zaključil Rivola.