MotoGP

'Vedel sem, da bomo dominantni na začetku sezone, a pravi indikator moči bo Evropa'

Rim, 02. 04. 2026 10.38 pred 26 dnevi 3 min branja 10

Avtor:
Marko Juvan
Massimo Rivola

Aprilia dominira na začetku motociklistične sezone, tu ni dvoma. To potrjujeta tudi prvo in drugo mesto Apriliinih "manekenov" Marca Bezzecchija in Jorgeja Martina na zadnji dirki v Austinu. Šef Aprilie Massimo Rivola uživa v danem trenutku, predvsem zato, ker je takšen start v novo sezono tudi pričakoval in napovedoval. A hkrati opozarja, da bo pravo sliko razmerja moči dala šele selitev v Evropo. Naslednja dirka bo na vrsti šele 26. aprila v Jerezu, saj so preizkušnjo v Katarju prestavili na konec sezone.

Več videovsebin
  • POPkast o začetku sezone nove sezone MotoGP
    00:57
    POPkast o začetku sezone nove sezone MotoGP
  • POPkast o začetku sezone nove sezone MotoGP
    42:31
    POPkast o začetku sezone nove sezone MotoGP
  • Iz 24UR: Slavje Bezzecchija, povratek med najboljše za Martina, Marc Marquez pa podaljšuje niz brez nedeljskih stopničk
    02:27
    Iz 24UR: Slavje Bezzecchija, povratek med najboljše za Martina, Marc Marquez pa podaljšuje niz brez nedeljskih stopničk

Motociklistična sezona 2025 je bila najbolj uspešna sezona za ekipo Aprilie. Italijani so v točkovanju za najboljšega proizvajalca presegli mejnik 400 točk, s 418 točkami na svojem računu pa so zasedli drugo mesto - zaostali so le za šampionskim Ducatijem. A nova sezona obeta še boljše "vesti" za to italijansko ekipo. 

Preberi še Strašljiv nalet, ki se je na srečo končal 'le' z dvema zlomoma in izpahom

"Marco Bezzecchi je tako še vedno edini zmagovalec na klasičnih dirkah v tej sezoni, saj je bil najboljši že na uvodnih preizkušnjah na Tajskem in v Braziliji," veselo sporoča Gazzetta Dello Sport in Apriliino prevlado "poudarja" tudi z drugim mesto v skupnem seštevku, ki ga drži Španec Jorge Martin.   

FOTO: motogp.com

"Sezono 2026 smo se lotili z jasno predstavo, kaj smo in kje želimo biti. Po letu 2025, v katerem smo dosegli izjemno visoko raven konkurenčnosti, in zdaj je naš cilj, da se na vsaki dirki borimo za najvišja mesta," je za Gazzetto Dello Sport hitel pripovedovati izvršni direktor ekipe Aprilia Racing Massimo Rivola.

"Prve dirke so potrdile, da smo na pravi poti, toda še ničesar nismo zares naredili. Tudi sam brzdam evforijo, ki je zajela garažo, saj menim, da bo pravo razmerje moči pokazal šele selitev dirk v Evropo," je za rožnati športni časnik dejal prvi operativec Aprilie Rivola in spomnil, da je vodilni v prvenstvu Bezzecchi že lani končal na tretjem mestu v skupnem seštevku ter tlakoval pot k letošnjem fantastičnem uvodu v tekmovalno sezono.

Preberi še Martinov načrt: V Jerez po točke, v Le Mansu in Mugellu pa v napad

"V novi sezoni želi korak naprej. Prepričani smo, da je za to sposoben," je rožnatemu časniku še zaupal Rivoli, ki uradno ni razkril, kako dolgo bo 28-letnik ostal del italijanskega koncerna, pogodba sedaj velja vsaj za sezono 2027, ko je pričakovati večje spremembe v dirkaških zasedbah. Je pa poudaril, da bodo z vsakim dirkačem ubrali svojo pot. 

"Seveda smo zelo zadovoljni, saj je bila podaljšanje sodelovanja naša prioriteta. Podpis smo želeli proslaviti na še posebej zabaven način, kar se po mojem mnenju popolnoma ujema z Marcovo osebnostjo. Zgradili smo trdne temelje," je prepričan Rivola. 

"Marcova izbira nam je kljub različnim ponudbam, ki jih je prejel, v veliko veselje in še bolj krepi delo in duha te ekipe. Laska nam, da se je odločil podaljšati, navkljub pritiskom s strani drugih ekip, ki so mu ponujale 'hribe in doline'. Lepo je, da se je odločil ostati," je še dejal Rivola. 

Preberi še Bezzecchi in Martin za dvojno zmago Aprilie, v Moto2 množično trčenje

"Zdaj moramo videti, kakšen bo položaj Jorgeja Martina, drugega tovarniškega dirkača Aprilie. Zaenkrat je pogodba naravnana do koledarskega leta," je za Gazzetto še dejal direktor ekipe Aprilia Racing, in še enkrat podoživel fantastične rezultate na zadnji dirki v Austinu. 

FOTO: Profimedia

"Naredili smo nekaj zgodovinskega, nekaj kar se bo še dolgo govorilo. A ne želimo in tudi ne bomo zaspali na lovorikah. Vse skupaj je le še dodaten motiv za vse nas," je prepričan prvi med enakimi pri Aprilii, ki na pomembno vprašanje, kakšen status imata dirkača v njegovih očeh in kdo je v tem primeru privilegiran, ko gre za boj za naslov odgovarja ... 

Preberi še Skesani Marquez po trku z Di Giannantoniem: Vem, da moram biti kaznovan

"Ne delamo razlik. Fanta to vesta. Kars e nas tiče, se lahko oba borita za anslov. Sta pa dovolj pametna in izkušena, da se zavedata, kaj vse to prinaša," je vendarle malce skrivnostno pogovor z Gazzetto zaključil Rivola.

KOMENTARJI10

Jezdimir...hehehe
03. 04. 2026 09.17
Aprilia ima daleč najboljše dirkače z njimi se zelo hitro izboljšuje, med tem ko Ducati z Markecom na čelu samo še tone...očitno je da jim je Dorna podtaknila voluharja, ki se ga bo treba otrest sicer bo prišlo do bridkega konca, brez debate...hehehe
FIRBCA
03. 04. 2026 09.54
Jezdimiirić. a ti zrihtamo vip karto v avstriji, da bos lahko koncno v zivo videl tvojega idola MM. Tolk kod si ti obseden z tvojim MM je ze zaskrbljojoce.Da se ti podpise na mamino kapco.
Jezdimir...hehehe
03. 04. 2026 11.20
Kaj kar nekaj klobasaš, koga briga za tvoje bolečine...hehehe
Tenma
02. 04. 2026 21.33
Se je videlo lani k je bil Markec v formi, bezeči ni niti bil konkurenčen na domačih dirkah...
Jezdimir...hehehe
03. 04. 2026 09.13
Markec je brez daleč najboljšega motorja niko i ništa, bi rekli Korlovi dol...hehehe
Miha1999
02. 04. 2026 17.16
En tako imenovani jezdec na oslu je enkrat dejal, da 93 nikoli več prvak, pa se je kaj kmalu pokazalo nasprotno, brez debate, hehehe
Jezdimir...hehehe
03. 04. 2026 09.15
Kaj je kulturna komunikacija ti kot prostak nikoli ne boš vedel. Dejstvo je da če bi Bezzecchi sedel na Ducati pusti zadaj Markeca za krog, brez debate...hehehe
Jezdimir...hehehe
02. 04. 2026 12.20
Aprilia ima najboljše dirkače z njimi se zelo hitro izboljšuje, med tem ko Ducati z Markecom na čelu samo še tone...očitno je da jim je Dorna podtaknila voluharja, ki se ga bo treba otrest sicer bo prišlo do bridkega konca, brez debate...hehehe
Tenma
02. 04. 2026 19.28
Saj bo, poznam takšne kot si ti. Pač tako je...
Jezdimir...hehehe
03. 04. 2026 09.16
Poznaš ti samo sebi podobne prostake, kar pa ni referenca za vse ostale...hehehe
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
