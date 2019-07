Vedno bolj nezadovoljni Rossi: od lani sem počasnejši za 20 sekund

V tem letu dirkaškemu Doktorju res ni postlano z "rožicami". Valentino Rossi se ne predaja in se trudi ostati optimist, saj je v svoji karieri preživel že marsikatero burno obdobje. Letos mu po dobrem začetku ne steče po načrtih in je daleč od tistih uvrstitev, ki bi si jih želel. Na dirkah v Argentini in v ZDA mu je šlo odlično, zasedel je dve drugi mesti, nato pa ni več našel poti do stopničk.

Pred poletnim premorom vse skupaj ni preveč obetavno: "V Nemčiji bi morali potrditi, da smo našli pravo pot. Vendar na nesrečo, nisem bil dovolj hiter, čeprav sem imel med posameznimi treningi kar dober ritem. Še vedno trpimo in moramo ugotoviti, zakaj. Lani je bilo teh pet dirk, ki so za nami, boljši del moje sezone, bil sem konkurenčen in osvojil nekaj stopničk, vedno pa sem dobro dirkal. Moramo analizirati podatke in ugotoviti zakaj, ker se ne počutim dobro na motociklu in precej sem počasnejši od lani."

"Na dirki sem bil 20 sekund počasnejši od lani, to je res težko razumeti. Pa ne izpred petih let, ampak od lani. In fizično se dobro počutim, sem motiviran in vem, kdaj bo treba reči stop. Vendar to ni tisto, nimam pravega občutka, moramo poiskati naš pravi motocikel. Poletni premor je dober, da napolnimo "baterije" za drugi del sezone. Potem bomo videli...," je še dejal Rossi.