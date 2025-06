'Vedno, ko sedem na motocikel, skušam dati življenje za Aprilio'

Italijanski dirkač Marco Bezzecchi je v Assnu prišel do najboljše sprinterske uvrstitve v letošnji sezoni. S petega startnega položaja se je prebil na končno tretje mesto in prvič letos stopil na stopničke po sprintu. 26-letnik iz Riminija je bil z izidom sprinta presrečen, lepega uspeha pa se nadeja tudi na nedeljski dirki.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia icon-expand

Marc in Alex Marquez sta na dosedanjih sprintih prav vsakič pobrala prvi dve mesti in tako je bilo tudi v Assnu. Starejši izmed bratov je za še deveto sprintersko zmago znova ugnal mlajšega, s tretjim mestom pa je tokrat navdušil Marco Bezzecchi.

Italijan se je na najnižjo stopničko prebil, ko je prehitel Francesca Bagnaio in Fabia Quartararoja. Trudil se je ujeti tudi oba Marqueza pred seboj, a vodilna dirkača na lestvici svetovnega prvenstva sta imela previsok ritem.

"Zadovoljen sem z rezultatom, bil je zelo dober sprint za nas. Dobro sem startal in dirkal z dobrim ritmom. Še vedno nas čaka veliko dela, toda vseeno smo lahko sedaj zelo zadovoljni. Zaenkrat smo ta konec tedna dobro oddelali in vedeli smo, da se lahko borimo za najvišja mesta, a vedno je fantastično, ko tudi dejansko prideš do lepega rezultata," Italijana lep uspeh ni presenetil.

Dobro izhodišče si je zagotovil že na kvalifikacijah, v katerih letos ni pretirano blestel. Na Nizozemskem pa si je pridirkal peti startni položaj in si precej olajšal pot v ospredje.

"Zagotovo je pomagalo dejstvo, da sem začel iz druge startne vrste. Še vedno nismo na najvišjem možnem nivoju, posebno kar se tiče vožnje na čas, pri kateri se še kar mučim. Vendar tudi tukaj smo skupaj s fanti iz Aprilie naredili korak naprej. Fantje trdo delajo, da bi mi pripravili kar najboljši motocikel, na katerem bi se, zlasti v hitrih krogih, počutil udobno," je Bezzecchi poudaril pomen kvalifikacij in truda svoje ekipe.

Italijan v napovedih za nedeljsko dirko ne želi biti preveč optimističen, vendar obljublja, da bo dal vse od sebe. "Za glavno dirko sem samozavesten, sem pa tudi realističen. Vedno se je težko boriti z Marcom in Alexom, ki sta v letošnji sezoni najhitrejša in imata vse pod nadzorom, medtem ko smo sami še vedno v procesu učenja. Res pa je, da bom vedno, ko bom imel priložnost za najvišja mesta, skušal to priložnost tudi izkoristiti," pravi 'Bez', ki kot ključni vidik dirke izpostavlja varčevanje s sprednjo pnevmatiko.

Marco Bezzecchi FOTO: Profimedia icon-expand

Assen pa je prinesel tudi nadaljevanje sage nestrinanja med Jorgejem Martinom in Aprilio. Aktualni svetovni prvak si želi ob koncu sezone na podlagi klavzule o uspešnosti zapustiti italijanskega proizvajalca, medtem ko pri Aprilii vztrajajo, da je pogodba veljavna vse do konca leta 2026.

V soboto je Martinov menedžer Albert Valera za uradno spletno stran prvenstva zatrdil, da je njegov varovanec za prihodnje leto brez pogodbe."Še naprej se opiramo na to, kar smo vedeli ves čas: tako klavzula, ki je zelo jasna, kot naši odvetniki v Španiji in Italiji, pravijo, da bi Jorge moral imeti pravico odločati, kje bo dirkal naslednje leto," je dejal Valera.

Martin sicer dobro okreva po poškodbah, ki jih je staknil na dirki v Katarju, njegovo vrnitev v karavano lahko pričakujemo že kmalu.

O ponudbah drugih ekip še ne želi govoriti, je pa potrdil, da je selitev Honde ena izmed možnosti. "Zaenkrat še ne moremo govoriti o tujih ponudbah, mogoče še ni pravi čas. Moramo se pogovoriti z vsemi in razumeti, kaj nam ponujajo. Od trenutka, ko ubranimo Jorgejevo svobodo, lahko začnemo pogajanja z drugimi proizvajalci. Vprašali ste me glede Honde, in da, tudi to je opcija za naslednje leto," še dodaja menedžer aktualnega svetovnega prvaka.

A razkol med Aprilio in njegovim moštvenim kolegom Bezzecchija ne zanima preveč. "Iskreno, mi ni zares mar za nič drugega kot za občutke na motociklu in v garaži ter odnose s tovarno iz Noaleja. In zase lahko povem, da se pri Aprilii počutim odlično, ne morem se jim dovolj zahvaliti za vse delo, ki ga opravijo zame. Da bi se jim oddolžil, skušam vedno, ko sedem na motocikel, svoje življenje dati za Aprilio."

VN Nizozemske v Assnu FOTO: 24ur.com icon-expand