Velik izziv za dirkače bo na azijski turneji predstavljala nova steza

Konec tedna se v prvenstvu MotoGP začenja naporna azijska turneja, ki bo v prihodnjih dveh mesecih postregla s sedmimi dirkami. Vse pa se bo začelo s premierno Veliko nagrado Indije. Novo prizorišče na koledarju je že povzročilo številne preglavice. Do zadnjega se je ugibalo, ali dirka sploh bo, zdaj pa so številni dirkači in člani karavane, med njimi tudi Marc Marquez, ostali pred vrati letal, saj niso pravočasno prejeli vize. Vsi dirkači pa imajo še eno težavo – kako se spoznati s povsem neznano stezo.