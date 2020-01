Velika novica Yamahe: Quartararo od leta 2021 namesto Rossija

Po nekaterih informacijah bi lahko Valentino Rossiv sezoni 2021 po koncu sodelovanja z ekipo Monster Energy Yamaha zamenjal svojega naslednika Fabia Quartararojapri ekipi PETRONAS Yamaha Sepang Racing, ponuja pa se seveda tudi možnost upokojitve 40-letnega dirkača, ki je v karieri osvojil devet naslovov svetovnega prvaka. Pri tovarniški ekipi Yamahe ga bo naslednje leto nasledil dirkač, ki trenutno še čaka na svojo prvo zmago na kateri od dirk za veliko nagrado.

Najboljši novinec minule sezone bo od leta 2021 naprej dirkal ob boku Katalonca Mavericka Vinalesa. 20-letnik iz Nice se je v krstni sezoni v najelitnejšem razredu sedemkrat uvrstil na stopničke, petkrat je bil drugi in dvakrat tretji. V prvi sezoni novoustanovljene ekipe je bil večkrat izjemno blizu tega, da bi malezijsko-japonski navezi prinesel premierno zmago, na koncu pa je zasedel peto mesto v skupnem seštevku in si s tem, ko je bil izbran za novinca leta in najboljšega dirkača neodvisnih ekip, priboril veliko število novih oboževalcev.

Jarvis: Logičen naslednji korak

Quartararo bo po besedah prvega moža dirkaškega oddelka Yamahe Lina Jarvisa v drugi in zadnji sezoni kot član poltovarniške ekipe dirkal s tovarniškim motociklom YZR-M1 in užival "popolno podporo" Yamahe vse do selitve k tovarniški ekipi, s katero je v torek pogodbo za dve leti podaljšal Vinales.

"Zelo smo zadovoljni, da se bo Fabio pridružil postavi Yamaha Factory Racing MotoGP za 2021 in 2022,"je v uradni izjavi dejal direktor ekipe Jarvis. "Njegovi rezultati v debitantskem letu v motoGP so bili senzacionalni. Njegovih šest najboljših startnih položajev in sedem stopničk v sezoni 2019 so jasen dokaz njegove briljantnosti in izjemnih dirkaških sposobnosti. Povabilo navzgor k ekipi Yamaha Factory Racing, ko bo enkrat zaključil s pogodbo pri ekipi PETRONAS Yamaha Sepang Racing, je bil logičen naslednji korak,"je nadaljeval.

"Prihajajočo sezono mu bomo zagotovili tovarniškega YZR-M1, prejel pa bo popolno podporo s strani Yamahe. Fabio ima šele dvajset let, a že kaže veliko zrelost na in ob motociklu, zato smo navdušeni, da se nam bo leta 2021 pridružil. Fabio in Maverick bosta za vse nas pri Yamaha Factory Racing MotoGP velik stimulans za nadaljevanje razvoja YZR-M1 in našem iskanju zmag v svetovnem prvenstvu motoGP,"je sklenil Jarvis.

'Dal bom vse od sebe, da bodo name ponosni tudi letos'

Quartararo je povedal, da je pripravljen na "trdo delo" in da že komaj čaka, da bo na domačem dirkališču v Sepangu preizkusil tovarniški motocikel, na katerem bo dirkal vsaj naslednja tri leta.

"Zelo sem zadovoljen s tem, kar so moji zastopniki dosegli v zadnjih nekaj mesecih skupaj z YMC,"je v uradni izjavi dejal Quartararo. "Tega ni bilo lahko vzpostaviti, a zdaj imam jasen načrt za naslednja tri leta in res sem vesel. Trdo bom delal, tako kot lani, ekstremno sem motiviran, da mi uspejo izvrstne predstave. Imam občutek, da je zimsko obdobje predolgo – res sem vznemirjen pred odhodom na testiranja v Sepangu, ki bodo na sporedu naslednji teden, ko bom lahko dirkal z novim YZR-M1 in se srečal ter spet delal z mojo ekipo. Želim se zahvaliti YMC in ekipi PETRONAS Yamaha Sepang Racing, ki so mi leta 2019 ponudili priložnost vstopiti v razred motoGP. Dal bom vse od sebe, da bodo name ponosni tudi letos."