Veliki Ago: Marquez me bo prehitel. Prav je tako

Španec Marc Marquez je še osmič skupno in šestič v razredu motoGP postal svetovni motociklistični prvak. Marquez se je s šestim naslovom v kraljevskem razredu na tretjem mestu večne lestvice izenačil z Avstralcem Mickom Doohanom, Italijan Valentino Rossi jih ima sedem in je drugi med vsemi, prvi pa je njegov rojak Giacomo Agostini z osmimi naslovi. Agostini je dirkal v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, osem naslovov svetovnega prvaka pa je osvojil v razredu 500 kubičnih centimetrov, takratnem elitnem razredu. "Marc je še mlad, a tako uspešen in prepričljiv. Ne deluje, da jih ima šele 25 na grbi. Bil bi vesel, če bi me prav on prehitel. Prav bi bilo tako," je ob svečanem odprtju muzeja v Bergamu dejal Giacomo Agostini, ki je svetovni motociklistični naslov osvojil petnajstkrat. "Marc jih je osvojil že osem, a je še zelo mlad za dirkača. Lahko mu bo uspel veliki met," trdi Ago, ki seveda ceni rojaka Valentina Rossija, a to je treba priznati, nikoli ni bil njegov veliki oboževalec ...