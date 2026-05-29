Velik korak za Aprilio: Monster od 2027 njihov generalni sponzor

Aprilia je v letošnji sezoni storila ogromen korak naprej. Na vrhu lestvice je tako po točkovanju dirkačev kot tudi točkovanju proizvajalcev in ekip, napredek Italijanov pa je pritegnil tudi pozornost sponzorjev. Tovarniška ekipa Aprilie je vse do zdaj nastopala brez podpore generalnega sponzorja, s prihodnjo sezono pa se to spreminja. Dirkalnike iz Noaleja bo že od velike nagrade Italije krasil logotip Monsterja, ki bo od leta 2027 tudi glavni sponzor Aprilijine prve ekipe.

Za Aprilio je sodelovanje z Monsterjem velik korak naprej, saj bo to precej povečalo njihov proračun. "Zelo smo veseli, da lahko naznanimo to partnerstvo z globalnim podjetjem, kot je Monster Energy, ki bo leta 2026 z nami kot glavni sponzor in bo leta 2027 prevzelo vlogo naslovnega sponzorja. Ta sporazum predstavlja mejnik za Aprilia Racing in krono naše poti do uspeha. Zato smo še posebej ponosni na to sodelovanje, ki bo prispevalo k nadaljnji krepitvi ambicij našega projekta," je dejal prvi mož ekipe Massimo Rivola. Monster je trenutno sicer generalni sponzor Yamahine tovarniške ekipe, sodelujejo pa tudi s tovarniško ekipo Ducatija, vendar naj bi se obe pogodbi iztekli s koncem letošnje sezone.