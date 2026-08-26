Veliki talent bo po novem vozil za VR46

Fermin Aldeguer, trenutno enajsti v skupnem seštevku, bo za ekipo Valentina Rossija dirkal kot tovarniški voznik. Tako bo Aldeguer imel dirkalnik, ki bo konkurenčen tovarniškima dirkačema Ducatijeve ekipe Marcu Marquezu in Pedru Acosti.
Hkrati je Ducati Aldeguerju sporočil, da bo naslednjo sezono dirkal za VR46 v okviru posebnega sporazuma o sodelovanju z ekipo Tavullia, ki je postala tovarniško podprta ekipa italijanskega konstruktorja.
Ob novici o prestopu novinca leta 2025 so pri njegovem novem moštvu zapisali: "Z veseljem potrjujemo, da bo Fermin od leta 2027 dirkal z ekipo Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Je mlad dirkač, ki je že od svojega debija v MotoGP pokazal ogromen talent in postal eden glavnih favoritov."
Če bo šlo vse po načrtih, logika narekuje, da bo leta 2029 pri komaj 24 letih talentirani Španec prestopil k tovarniški ekipi Ducati. Mladeniču, ki se že lahko pohvali z eno zmago med elito, se bo v moštvu najverjetneje pridružil Nicolo Bulega.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.