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MotoGP

Veliki talent bo po novem vozil za VR46

Ljubljana, 26. 08. 2026 13.23 pred 24 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.Z.
Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer in ekipa VR46 sta sporočila, da bosta z letom 2027 začela sodelovati. Španski dirkač, ki v MotoGP vozi svojo drugo sezono, je z ekipo Valentina Rossija podpisal dvoletno pogodbo. Do takrat ostaja član Ducatijeve ekipe Gresini Racing, s katero je na začetku leta podaljšal pogodbo.

Fermin Aldeguer, trenutno enajsti v skupnem seštevku, bo za ekipo Valentina Rossija dirkal kot tovarniški voznik. Tako bo Aldeguer imel dirkalnik, ki bo konkurenčen tovarniškima dirkačema Ducatijeve ekipe Marcu Marquezu in Pedru Acosti.

Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
FOTO: Profimedia

Hkrati je Ducati Aldeguerju sporočil, da bo naslednjo sezono dirkal za VR46 v okviru posebnega sporazuma o sodelovanju z ekipo Tavullia, ki je postala tovarniško podprta ekipa italijanskega konstruktorja.

Ob novici o prestopu novinca leta 2025 so pri njegovem novem moštvu zapisali: "Z veseljem potrjujemo, da bo Fermin od leta 2027 dirkal z ekipo Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Je mlad dirkač, ki je že od svojega debija v MotoGP pokazal ogromen talent in postal eden glavnih favoritov."

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Če bo šlo vse po načrtih, logika narekuje, da bo leta 2029 pri komaj 24 letih talentirani Španec prestopil k tovarniški ekipi Ducati. Mladeniču, ki se že lahko pohvali z eno zmago med elito, se bo v moštvu najverjetneje pridružil Nicolo Bulega.

fermin aldeguer motogp vr46

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Zaklenjena resnica
26. 08. 2026 14.27
Če je velik talent je logično , da ni Italijan
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