Veliki talent bo po novem vozil za VR46

Fermin Aldeguer , trenutno enajsti v skupnem seštevku, bo za ekipo Valentina Rossija dirkal kot tovarniški voznik. Tako bo Aldeguer imel dirkalnik, ki bo konkurenčen tovarniškima dirkačema Ducatijeve ekipe Marcu Marquezu in Pedru Acosti .

Hkrati je Ducati Aldeguerju sporočil, da bo naslednjo sezono dirkal za VR46 v okviru posebnega sporazuma o sodelovanju z ekipo Tavullia, ki je postala tovarniško podprta ekipa italijanskega konstruktorja.

Ob novici o prestopu novinca leta 2025 so pri njegovem novem moštvu zapisali: "Z veseljem potrjujemo, da bo Fermin od leta 2027 dirkal z ekipo Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Je mlad dirkač, ki je že od svojega debija v MotoGP pokazal ogromen talent in postal eden glavnih favoritov."