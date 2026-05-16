MotoGP

'Veliko je še stvari, ki jih lahko izboljšamo'

Barcelona, 16. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Pedro Acosta

V petek se je s prostimi treningi začel dirkaški vikend za VN Katalonije. Popoldansko dogajanje v razredu MotoGP je pripadlo domačemu dirkaču Pedru Acosti, ki je slavil pred Alexom Marquezom in Bradom Binderjem. Acosta bo danes na kvalifikacijah poskušal ponoviti včerajšnjo vožnjo, a Španec se zaveda, da ga čaka težko delo. Celotno sobotno dogajanje boste lahko spremljali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Na petkovem popoldanskem treningu so se najbolje znašli domači dirkači. Kar trije Španci so trening končali na prvih štirih mestih. Prvo mesto je pripadlo španskemu dirkaču KTM-a Pedru Acosti, ki je slavil pred rojakom Alexom Marquezom. Tretje mesto je zasedel Brad Binder, na nehvaležnem četrtem mestu pa je dogajanje končal Raul Fernandez.

Kljub najhitrejšemu času na popoldanskem treningu je Acosta dejal, da ima z ekipo še veliko prostora za napredek. "Veliko stvari je še ostalo, ki jih nismo popravili. Vesel sem, da so motorji znamke KTM hitri na tej stezi. Danes se bom moral veliko posvetiti gumi srednje trdote; lani sem se odločil, da bom dirkal z mehko zadnjo gumo, kar se na koncu ni izkazalo za pravo izbiro", je pred današnjim dogajanjem dejal Španec.

Lanskoletni zmagovalec VN Katalonije Alex Marquez je trening končal na drugem mestu. Slednji je bil vesel, da v petek ni storil večje napake in je lahko držal korak s tekmeci. "Na motorju imam dober občutek. Danes bom kljub temu moral storiti korak naprej, saj lahko na nekaterih delih proge peljem veliko bolje. Še posebej na hitrejših delih steze nimam dosti samozavesti, prav tako tudi oprijem ni najboljši."

VN Katalonije
FOTO: 24ur.com

Južnoafričan Binder je z uvrstitvijo na tretje mesto pokvaril popoldansko prevlado španskih dirkačev. "Danes bom kljub temu moral storiti korak naprej, saj lahko na nekaterih delih proge peljem veliko bolje. Še posebej na hitrejših delih steze nimam dosti samozavesti, prav tako tudi oprijem ni najboljši."

Vodilni v prvenstvu Marco Bezzecchi je popoldanski trening končal na sedmem mestu, zmagovalec zadnje velike nagrade v francoskem Le Mansu Jorge Martin pa je svojo preizkušnjo končal v pesku.

Celotno sobotno in nedeljsko dogajanje boste lahko spremljali, kot vedno, v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

VN Katalonije na Kanalu A
FOTO: 24ur.com
motogp vn katalonije alex marquez acosta binder

