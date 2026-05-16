'Veliko je še stvari, ki jih lahko izboljšamo'

Na petkovem popoldanskem treningu so se najbolje znašli domači dirkači. Kar trije Španci so trening končali na prvih štirih mestih. Prvo mesto je pripadlo španskemu dirkaču KTM-a Pedru Acosti , ki je slavil pred rojakom Alexom Marquezom . Tretje mesto je zasedel Brad Binder , na nehvaležnem četrtem mestu pa je dogajanje končal Raul Fernandez .

Kljub najhitrejšemu času na popoldanskem treningu je Acosta dejal, da ima z ekipo še veliko prostora za napredek. "Veliko stvari je še ostalo, ki jih nismo popravili. Vesel sem, da so motorji znamke KTM hitri na tej stezi. Danes se bom moral veliko posvetiti gumi srednje trdote; lani sem se odločil, da bom dirkal z mehko zadnjo gumo, kar se na koncu ni izkazalo za pravo izbiro", je pred današnjim dogajanjem dejal Španec.

Lanskoletni zmagovalec VN Katalonije Alex Marquez je trening končal na drugem mestu. Slednji je bil vesel, da v petek ni storil večje napake in je lahko držal korak s tekmeci. "Na motorju imam dober občutek. Danes bom kljub temu moral storiti korak naprej, saj lahko na nekaterih delih proge peljem veliko bolje. Še posebej na hitrejših delih steze nimam dosti samozavesti, prav tako tudi oprijem ni najboljši."