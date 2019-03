'Vesel sem z razpletom dirke, a težava je v tem, da so nas prehitela tri moštva'

Uvodna dirka razreda motoGP v Katarju je postregla z izjemno napetim in izenačenim zaključkom dirke. Andrea Doviziosoje zgolj za nekaj tisočink sekunde še drugo leto zapored ugnal svetovnega prvaka Marca Marqueza. Ciljno črto pa je v zgolj šestih desetinkah sekunde prečkalo kar pet dirkačev na štirih različnih motociklih. Poleg Ducatija in Honde, je tretjo mesto, prav tako s Hondo, osvojil Cal Crutchlow, četrti je bil s Suzukijem Alex Rins, peti pa Valentino Rossi, ki je dirkač moštva Yamaha.

In prav izkušeni Italijan je bil presenečen nad izenačim razpletom dirke. Najbolj pa je bil seveda presenečen nad lastno hitrostjo, potem ko je na sobotnih kvalifikacijah osvojil šele 14. startni položaj in ni bil nič kaj optimističen, da se bo na nedeljski dirki sposoben boriti za najvišja mesta. To, da v zadnjih sezonah vrh elitnega motociklističnega prvenstva krojita Ducati in Honda, ni prav nič presenetilo dirkaškega doktorja, ga pa je presenetila forma Suzukija. Japonsko moštvo je že ob koncu lanske sezone nakazalo, da se počasi, a vztrajno približuje vrhu, na uvodni dirki sezone pa so s četrtim mestom Rinsa in osmim mestom novinca Joana Mira, to zgolj potrdili. Čeprav je Italijan pred in po dirki dejal, da je Yamaha še vedno v težavah zaradi katerih so v zadnjih sezonah skupno zmagali zgolj na petih dirkah, pa je vseeno zadovoljen zapuščal prvo prizorišče letošnje sezone. Vseeno pa je pristavil, da njegovo moštvo čaka še veliko dela, če se bodo želeli konstanto boriti z najboljšimi na vseh prizoriščih svetovnega prvenstva.

"S petim mestom in razpletom dirke v Katarju sem zelo zadovoljen, a težava je v tem, da sem dirko končal ta Ducatijevm, dvema Hondoma in enim Suzukijem. Še največja težava za nas, je to, da nas je očitno letos prehitel še Suzuki. Po pravici smo to tudi pričakovali, a ne že na uvodni dirki, čeprav so v preteklosti že dokazali, da jim ta steza zelo odgovarja," je uvodoma v pogovoru z italijanskimi mediji povedal devetkratni svetovni prvak.

"Če primerjam z lansko dirko, lahko potegnem nekaj vzporednic. Lani sem se tu boril s Calom in ga bil sposoben premagati. Tako da lahko potrdim, da je Honda ohranila lansko hitrost. Največji napredek pa je uspel Suzukiju in to nas lahko upravičeno skrbi," je še dodal Rossi, ki bo poskušal na naslednji dirki, ki bo na sporedu 31. marca v Argentini, znova držati stik z najboljšim in se boriti za zmago. Za zmago, ki je ni dosegel že vse od julija 2017, ko je zmagal na dirki za VN Nizozemske v Assnu.