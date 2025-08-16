Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogomet MotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
MotoGP

'Vesel sem za Bezzecchija in Bagnaio, Morbidelli in Di Giannantonio v težavah'

Spielberg, 16. 08. 2025 15.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Eva Koderman Pavc , A.V.
Komentarji
6

Novinarska kolegica Eva Koderman Pavc se je tik pred sprint dirko za VN Avstrije v Spielbergu pogovarjala z motociklistično legendo Valentinom Rossijem, ki je v krajšem pogovoru za Kanal A izrazil zadovoljstvo zaradi dobrih kvalifikacijskih voženj Marca Bezzecchija in Francesca Bagnaie, manj navdušenja pa je pokazal ob omembi nastopov Franca Morbidellija in Fabia Di Giannantonia.

motogp vn avstrije valentino rossi pogovor spielberg
Naslednji članek

So trije porazi razlog za skrb? Nejevoljen tudi Dončić?

Naslednji članek

Čeferin: Nisem zagovornik, da se športnikom prepove tekmovati

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boris Kavčič
16. 08. 2025 17.05
+0
Italjan ni bil nikoli vojak kot ferari ne avto..
ODGOVORI
1 1
blackwizard
16. 08. 2025 17.02
+2
Ha ha bivši lažnivi doktor, nikoli ga nisem maral in ga ne bom, pokvarjena duša
ODGOVORI
3 1
jablan
16. 08. 2025 17.13
tolk ne kot markez
ODGOVORI
0 0
Samo navijač
16. 08. 2025 16.35
+6
Samooklicani doktor 😁😁😁.
ODGOVORI
8 2
laky71
16. 08. 2025 16.20
+9
In je doživel hladen tuš že na sprint dirki
ODGOVORI
11 2
jablan
16. 08. 2025 17.13
predvsem zaradi okvare
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089