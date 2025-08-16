'Vesel sem za Bezzecchija in Bagnaio, Morbidelli in Di Giannantonio v težavah'

Novinarska kolegica Eva Koderman Pavc se je tik pred sprint dirko za VN Avstrije v Spielbergu pogovarjala z motociklistično legendo Valentinom Rossijem, ki je v krajšem pogovoru za Kanal A izrazil zadovoljstvo zaradi dobrih kvalifikacijskih voženj Marca Bezzecchija in Francesca Bagnaie, manj navdušenja pa je pokazal ob omembi nastopov Franca Morbidellija in Fabia Di Giannantonia.