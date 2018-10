VIDEO: Marquez med proslavljanjem izpahnil ramo, na operacijo decembra

Kot se je izkazalo pozneje, je trikratni zaporedni svetovni prvak v razredu motoGP utrpel izpah rame, toda tudi to ni ustavilo ponosnega Marca Marqueza, da v ciljnem izteku nadaljuje rajati s svojimi navijači. "Izpahnil sem si ramo, ko sem objemal Reddinga. Ko sem se dvigal, sem izpahnil ramo, toda tu sta bila moja angela čuvaja Jose (njegov sparring partner) in Alex (Marcov brat), ki sta mi jo naravnala. Ni prvič, da se mi je to zgodilo. To je moja šibka točka in moral bom na operacijo. Že imam rezerviran datum pri doktorju Miru za operacijo rame," je po novi zmagi in petem naslovu prvaka v motoGP. Poškodba ga ob naslovu prvaka pretirano ne skrbi, saj je tega že vajen, poleg tega pa ga po koncu sezone čaka operacija. "Okrevanje je dolgo, zato bom to storil decembra. Pripravljen bom na naslednjo sezono. Nisem želel razlagati na glas in nisem želel, da bi to vedeli moji rivali, toda na marsikatero veliko nagrado te sezone sem prišel načet," je še pojasnil MM93.



Ti so tako prišli na svoj račun v Motegiju, kjer je 25-letni Katalonec potrdil svoj sedmi naslov svetovnega prvaka, tretjega zapored. "Lepo jih je videti zadovoljne in vesele. S skupnimi močmi smo prišli do novega velikega uspeha v moji karieri, in tisti, ki menijo, da sem do letošnjega naslova prišel lažje kot v minulih sezonah, se močno motijo. Trenutna prednost na lestvici je visoka, a bitke na stezi so bile povsem nekaj drugega in v večini primerov zelo izenačene," je po dirki s stisnjenimi zobmi zaradi bolečin v predelu izpahnjenega rame dejal Marquez.