Rinsov motocikel pogorel le nekaj metrov od polnih rezervoarjev goriva

Še pred petkovim dogajanjem na stezi v Sepangu pred dirko razreda motoGP za VN Malezije, se je moštvu Suzuki pripetila nesreča. Mehaniki so namreč v četrtek opravljali še zadnje nastavitve na motociklu Alexa Rinsa, katerega so nenadoma zajeli ognjeni zublji in ga popolnoma uničili. Na srečo so požar dovolj hitro pogasili, preden bi se ta razšili v garaže. Več v priloženem videu.

