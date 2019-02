Vinales z Yamaho vse močnejši, Rins s Suzukijem potrdil velik potencial

Španski dirkač Maverick Vinales je navdušil skozi večji del današnjega treninga, še posebej v 62. krogu, ko je postavil najhitrejši čas in se posledično približal najhitrejšemu krogu rojaka Jorgeja Lorenza iz lanskega pripravljalnega obdobja v Sepangu. Yamaha je tako že v uvodnih dveh dnevih testiranj v Maleziji nakazala, da bi v novi sezoni lahko bila konkurenčnejša v boju za sam vrh.



Ne le Vinales, tudi prekaljeni lisjak Valentino Rossi je s šestim mestom potrdil, da mu novosti, ki jih omenjeno tovarniško moštvo uvaja vse od zadnje dirke lanskega novembra, ugajajo, toda direktor moštva Massimo Meregalli svari pred prehitrim zadovoljstvom, saj bo v naslednjih dneh in tednih največji poudarek na čim boljši izpeljavi zadnjega dela ovinkov in pospeških. "Treningi bodo najboljši pokazatelj, kje se trenutno nahajamo v primerjavi s konkurenco. Maverick in Vale odlično trenirata, z vsakim dnem se počutita bolje na motociklu, imamo pa še ogromno prostora za napredek," je po zaključku drugega dne testiranj v Sepangu dejal Meregalli. Znova pa je velik potencial potrdil Alex Rins iz Suzukija, ki očitno postaja vse bolj konkurenčen najboljšim. Tudi pri Suzukiju so se po zaključku lanske sezone odločili za določene novosti na področju aerodinamike, nastavitev motorja, sklopke in vilic. Rinsov moštveni kolega in obenem novinec v prihajajoči sezoni najvišjega kakovostnega razreda Joan Mir je po 64 prevoženih krogih končal na 21. mestu.