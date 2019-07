Vinales 'opazil': Kriza je mimo. Veselim se nadaljevanja sezone

Marc Marquez se je na letošnjih devetih dirkah že osmič povzpel na zmagovalni oder, edini spodrsljaj je doživel na tretji dirki za VN ZDA v Austinu, ki je zavoljo padca ni dokončal. V Nemčiji je povsem pokoril svoje tekmece, na 3,7 kilometra dolgi stezi je svojo premoč pokazal že v kvalifikacijah, na dirki pa je bil razred zase in vodil od prvega do zadnjega kroga.

Tekmeci so njegovemu ritmu lahko sledili le v uvodnih krogih, nato pa je povsem zagospodaril na njemu izjemno ljubem dirkališču. Podobno vesel po novem vrhunskem rezultatu, na zadnji dirki v Assnu je celo zmagal, je bil tudi Maverick Vinales , ki je dirko v Sachsenringu končal na drugem mestu. "Za menoj je težka dirka. Zavoljo dopoldanskega dežja je bil oprijem nekoliko drugačen od minulih dni, a vse se je izteklo po naših željah. Na tej dirki sem dal vse od sebe, drugo mesto je bilo v teh okoliščinah največ, kar sem lahko iztržil," je za madridski AS povedal Vinales, ki je tako potrdil dvig forme, potem ko je bil uvod v sezono zanj milo rečeno klavrn. "Upam, da se je končala manjša kriza v naši ekipi in da bomo v drugem delu sezone prikazali veliko boljše predstave," je dodal Vinales, ki sedaj z dvema vrhunskima rezultatoma veliko bolj vedro gleda v nadaljevanje sezone in bo tudi daljši tekmovalni odmor dočakal z dobrimi občutki, zavedajoč se, da je ekipa na pravi poti.

Španec je po zmagi v Assnu drugič zapored prišel do vrhunskega rezultata in potrdil, da je kriza mimo.

"Ne bomo sedeli križem rok, čeprav je do naslednje dirke v sezoni, šlo bo za VN Češke, skoraj mesec dni. Najprej se bomo za nekaj dni spočili, potem pa že pridno pripravljali motocikel za Brno," je bil po dirkaškem koncu tedna v Nemčiji zadovoljen 24-letni Španec, ki se je po dveh fantastičnih rezultatih prebil na peto mesto v skupnem seštevku in bo do konca sezone napadal najmanj zmagovalni oder. "To je moj tihi cilj. Marquez je vsem že ubežal, toda preostala mesta so še ulovljiva."