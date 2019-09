Vinales: V Alcanizu so me 'izdale' prevmatike

Španec je v Alcanizu bil zelo blizu zmagovalnega odra, na koncu je moral priznati premoč Avstralcu Jacku Millerju. "Glede na to, da sem bili na prostem treningu in predvsem v kvalifikacijah zelo konkurenčen in sem v soboto celo osvojili tretje mesto, sem pričakoval, da se bom tudi na dirki zavihtel na zmagovalni oder. Na koncu je nekaj malega zmanjkalo, zato ne smem biti povsem zadovoljen," piše Corierre Dello Sport, ki omenja, da bo Vinales v končnici sezone prvi kandidat, da se uvrsti med prve tri v skupnem seštevku. "To bi precej izboljšalo oceno sezone, ki je bila in je še zelo turbulentna, v kateri je bilo veliko padcev in tudi nekaj vzponov. Boj za končne stopničke je nekaj s čimer se bom močno motiviral na preostalih dirkah," pa je za AS dejal Vinales, ki je na VN Aragonije dolgo časa držal mesto med prvimi tremi, nato pa v cilju le za nekaj stotink ostal prekratek. "Za mano je hud boj za tretje mesto z Andreo Doviziosem in Jackom Milerjem. Potegnili smo "ta kratko", a verjamem, da bo že na naslednji dirki drugače."