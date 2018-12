Vinales bolj optimističen kot Rossi: Lahko se borimo za naslov!

Za moštvom Yamaha je najslabša sezona med elito v zgodovini moštva. Modri iz Iwate so na 19 dirkah razreda motoGP zgolj enkrat stopili na najvišjo stopničko, potem ko je ob koncu sezone Maverick Vinalesslavil na Phillip Islandu. Kljub katastrofalni sezoni, v kateri so, vključno z lansko, zabeležili najdaljši niz brez zmage v zgodovini moštva (490 dni, oziroma 26 dirk, op. p.), so v taboru modrih optimistični za prihajajočo sezono. Dirkač in moštva elitnega razreda so namreč po koncu sezone opravili že prva testiranja za sezono 2019. Najprej so po zadnji dirki sezone ostali v Valencii, kjer je bil oba dneva najhitrejši prav Vinales. Dobro formo pa je Katalonec potrdil še na dvodnevnem testu v Jerezu, kjer je postavil četrti najhitrejši čas in tako potrdil, da so na pravi poti, da se v prihajajoči sezoni znova borijo za naslov prvaka. Zanimivo, da je Španec veliko bolj zadovoljen z razvojem motocikla kot njegovveliko bolj izkušenejši moštveni kolega Valentino Rossi.

"Mislim, da bomo s tem motociklom izjemno konkurenčni in lahko se borimo za naslov svetovnega prvaka. Najbolj me je presenetilo to, da smo konkurenčni na močno obrabljenih gumah, saj je bila to največja težava v zadnjih dveh sezonah. Bil sem zelo hiter in nizal konstante čase, kar mi na tej stezi (Jerez, op. p.) ni uspelo še nikoli, odkar dirkam v razredu motoGP," je zadovoljno po končanih testiranjih pristavil Vinales, ki je seveda v minulih dveh sezonah, odkar je član yamahe pričakoval, da se bo boril za sveti gral motociklizma.

"Pokazali in dokazali smo, da je motocikel zelo konkurenčen in da je to motocikel, s katerim se lahko borimo za naslov svetovnega prvaka. Res sem imel dobre občutke, čeprav mi steza ne ustreza. Tudi časi na krog niso bili slabi. Z gumo, ki je bila stara 30 krogov, nisem izgubil več kot tri desetinke, kar se lani med sezono ni nikoli zgodilo in to je najbolj pomembno odkritje teh testiranj," še pristavi Vinales, ki je tako novemu motociklu namenil bistveno boljšo oceno kot moštveni kolega Rossi. "Vseeno moramo biti previdni, saj to sta zgolj dve dirkališči. A vseeno je pomembno, da testiramo na bolj 'zavitih' dirkališčih, ki imajo veliko zavojev. Če bi bili v Sepangu ali Mugellu, ne bi odkrili teh napak, saj je tam zaradi dolgih ravnin pomembna zgolj končna hitrost to pa vemo, da ni dovolj za osvojitev naslova," še doda Vinales, ki se je po končanih testiranjih že vrnil v Andoro, kjer bo sedaj nabiral nove moči za pričetek sezone 2019. Dirkače naslednja testiranja čakajo 6. februarja prav v Maleziji, pred uvodno dirko pa bodo opravili še testiranja v Losailu, kjer se bo s tradicionalno dirko pod žarometi tudi začela sezona 2019.