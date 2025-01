Vinales: Če bi me Yamaha poslušala, bi že osvojil naslov prvaka

OGLAS

Potem ko je Jorge Lorenzo pred sezono 2017 od Yamahe odšel k Ducatiju, je njegovo mesto leta zasedel Maverick Vinales. V svojem tretjem letu dirkanja med elito se je mladenič odlično izkazal, trikrat je zmagal, še štirikrat stal na zmagovalnem odru in sezono končal na tretjem mestu. "K Yamahi sem prišel z jasno idejo in jasnim ciljem, vse, kar sem jih prosil je bilo, da postanem svetovni prvak," je dejal v dokumentarcu Maverick: Dve življenji, ki ga je o španskem dirkaču pripravila španska televizija DAZN. In Vinales je prepričan, da bi lahko takrat to tudi dosegel, če bi pri Yamahi upoštevali njegove želje.

Maverick Vinales na testiranjih pred sezono 2017

"Ko sem na testiranju v Valencii prvič sedel na motocikel, sem se vanj zaljubil. Rekel sem jim, naj ga ne spreminjajo, in da želim točno tak motocikel, kot ga je zapustil Lorenzo. Dejal sem jim, naj mi prav takšen motocikel pripeljejo v Katar, saj da bom z njim osvojil prvenstvo. Toda ko sem prišel na testiranja v Sepangu, sem se spraševal, kam je izginil tisti motocikel," je začel pripovedovati. Kot je pojasnil, so Japonci vztrajali, da mora dirkati z novejšo različico motocikla, na kateri se ni počutil tako dobro. Kljub temu je Španec je slavil na treh od uvodnih petih dirk, na najvišjo stopničko je stopil v Katarju, Argentini in Franciji, nato pa do konca sezone ni več okusil slasti zmage, razlog za to pa vidi v obsežnih spremembah na motociklu, ki jih je izvedla Yamaha.

"Zmagal sem na prvi dirki, tudi drugi, zmagal sem v Le Mansu in to je bil moj najboljši dan, saj sem dobil dvoboj z idolom Valentinom Rossijem. Toda po dirki v Barceloni je prišlo do velikih sprememb na motociklu. Ničesar nisem razumel. Namreč rekel sem jim, naj se dirkalnika ne dotikajo ... Tisto sezono sem bil zelo nezadovoljen, saj sem vedel, da bi lahko osvojil naslov, to je bilo moje leto in moj čas," se še spominja Vinales.

Maverick Vinales je zmago slavil že na prvi dirki z Yamahinim motociklom

Tudi leto kasneje je zaprosil za motocikel iz leta 2016, nato pa je v sezoni 2019 kazalo, da so vendarle dosegli napredek. "Leta 2019 smo ubrali podobno pot kot tri leta pred tem in motocikel je deloval odlično, bili smo edini, ki smo se lahko borili z Marcom Marquezom." In tako Vinales ne dvomi, da so ga prav odločitve Yamahe stale krone v elitnem razredu. "Če bi me poslušali, bi danes bil svetovni prvak, v to sem stoodstotno prepričan."

Vinales je v sezoni 2019 slavil v Assnu

Špančeva zgodba z Yamaho se sicer ni končala najlepše. Že v sezoni 2020 je pomembne točke izgubljal zaradi tehničnih okvar, vse skupaj pa je zavrelo leto kasneje. "Sezono sem začel zmagovito, počutil sem se nepremagljivo, toda že na naslednji dirki v Katarju se je motocikel zdel drugačen. Postal sem sumničav: 'Tukaj se nekaj dogaja'. Tudi na Portugalskem bi lahko zmagal, toda zaradi tehničnih težav sem končal na 12. mestu," je dogajanje v letu 2021 začel opisovati Vinales.

Vse bolj nezadovoljnemu Vinalesu je dokončno prekipelo na dirki za veliko nagrado Štajerske, ko je namerno poskušal poškodovati pogonski agregat svojega motocikla, kar so pokazale tudi analize telemetrij. "Nisem želel uničiti motocikla, daleč od tega, toda preprosto nisem več zdržal," je svoje dejanje za DAZN komentiral 29-letnik.

Po tem incidentu so ga pri Yamahi suspendirali in z njim prekinili sodelovanje, vrata pa so mu nato odprli pri Aprilii. V italijanskem moštvu je nato v dveh sezonah zbral sedem stopničk in eno zmago, s tem pa postal prvi dirkač v zgodovini razreda motoGP, ki je na najvišjo stopničko stopil s tremi različnimi proizvajalci motociklov; Aprilio, Yamaho in pred tem še s Suzukijem.